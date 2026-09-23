Cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong toàn Ngành được yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Hội nghị; chủ động cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả trong toàn Ngành.