Cụ thể hóa Nghị quyết 59-NQ/TW, Thái Nguyên đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

Một góc Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thế hóa Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh Thái Nguyên đã thu hút 20 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 5,7 tỷ USD, điều chỉnh tăng vốn cho 20 dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm hơn 2,2 tỷ USD; giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 26 tỷ USD, bằng 77 % kế hoạch năm 2026, trong đó xuất khẩu khu vực kinh tế địa phương đạt hơn 1,2 tỷ USD, vượt mục tiêu cả năm 2026. Việc thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA), cải thiện FTA Index, xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu, cấp C/O, phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc được đẩy mạnh...

Công tác phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục được các ngành, các địa phương chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 598 sản phẩm OCOP, trong đó có 13 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Riêng ngành chè có 204 sản phẩm OCOP, 141 mã số vùng trồng, hơn 6.600 ha được chứng nhận VietGAP và hữu cơ.

Nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” đã được bảo hộ tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi chỉ dẫn địa lý “Tân Cương” được bảo hộ tại Liên minh châu Âu theo EVFTA, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu. Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, phát triển du lịch nông thôn gắn với văn hóa trà tiếp tục được triển khai đồng bộ; đồng thời, tỉnh quan tâm phát triển logistics, chương trình đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Song song với đó, công tác huy động các nguồn lực quốc tế tiếp tục đạt kết quả tích cực với 24 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang triển khai 56 dự án trên địa bàn. Năm 2026, tỉnh đã phê duyệt 6 khoản viện trợ với tổng vốn cam kết trên 14 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện, tỉnh tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài; triển khai ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế. Công tác đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được mở rộng, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh và tăng cường huy động nguồn lực phục vụ phát triển.

Mặc dù vậy, theo đánh giá của UBND tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, tuy việc triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn bộc lộ một số tốn tại, hạn chế như: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ còn yếu, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế hạn chế. Nguồn nhân lực hội nhập, ngoại ngữ, pháp lý thương mại quốc tế còn thiếu; quy mô hợp tác quốc tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn lực dành cho hoạt động hội nhập còn hạn chế; khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI chưa cao, chủ yếu vẫn ở khâu cung cấp nguyên liệu hoặc sơ chế....

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn trong việc đầu tư công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, chuyển đổi xanh và đáp ứng các yêu cầu mới về phát thải carbon, ESG, kinh tế tuần hoàn và minh bạch chuỗi cung ứng do hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực chuyên môn; việc xây dựng chuỗi giá trị bền vững, phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương...

Trước thực tế này, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai các giải pháp, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt trên 33 tỷ USD, cải thiện, nâng cao chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA Index). Tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc khởi công, triển khai và sớm đưa các dự án FDI đi vào hoạt động để bổ sung năng lực sản xuất mới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và GRDP, tạo hiệu ứng lan tỏa tới chuỗi cung ứng và thị trường, lao động tại địa phương.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên khuyến khích tư nhân hóa công nghiệp phụ trợ, tổ chức các hội nghị kết nối trực tiếp cung - cầu giữa các doanh nghiệp FDI lớn trong khu công nghiệp với doanh nghiệp nội tỉnh, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các FTA và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, thúc đẩy tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.../.