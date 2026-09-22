Cụ thể hóa Nghị quyết 57 từ những tiện ích số phục vụ người dân Thủ đô

Từ ngày 1/7, Công an thành phố Hà Nội đưa thêm 2.460 Camera AI vào hoạt động giải quyết 5 điểm nghẽn Thủ đô. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Từ đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học, thí điểm Hanoi Smart Police, ứng dụng camera AI trong điều hành giao thông đến đưa dịch vụ công trực tuyến về khu dân cư qua mô hình “Nhà họp số,” Hà Nội đang cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng những sản phẩm, mô hình công nghệ gắn với yêu cầu quản lý và nhu cầu thực tế của người dân.

Đưa AI vào trường học

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hà Nội, một trong những bước triển khai mới là đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) từ thí điểm sang triển khai đồng bộ trong các cơ sở giáo dục.

Ngày 8/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Kế hoạch số 4758/KH-SGDĐT về triển khai thực hiện nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch ngày 18/9, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, toàn thành phố có trên 1.700 cơ sở giáo dục với gần 1,7 triệu học sinh, học viên được tiếp cận giáo dục AI. Gần 80.000 lượt cán bộ quản lý và giáo viên đã tham gia tập huấn, đạt tỷ lệ trên 98,2%.

Bước sang năm học 2026-2027, kế hoạch được áp dụng tại 100% cơ sở giáo dục, phủ 100% các lớp từ lớp 1 đến lớp 12 và hệ giáo dục thường xuyên, với 12 tiết nội dung cốt lõi mỗi năm học. Nội dung được cấu trúc theo bốn mạch gồm tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế hệ thống AI.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, giáo dục AI không phải là hướng dẫn học sinh sử dụng các công cụ AI tạo sinh, mà cốt lõi là giúp các em nhận thức đúng về công nghệ, biết giao tiếp, sử dụng, đánh giá và từng bước thiết kế công nghệ.

Ngành Giáo dục Hà Nội xác định không hình thành môn học mới, không có đầu điểm mới và không làm tăng tải cho học sinh; sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị hiện có, tránh đầu tư hình thức, lãng phí. Đặc biệt, ở cấp tiểu học, học sinh không được giao trực tiếp công cụ AI tạo sinh để thao tác mà tiếp cận thông qua hoạt động hằng ngày, trò chơi và các chủ đề phù hợp.

Như vậy, AI được đưa vào trường học không chỉ với mục tiêu sử dụng một công cụ mới, mà hướng tới trang bị năng lực công nghệ cho học sinh trong môi trường số.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động dạy và học tại trường học đang từng bước nâng cao hiệu quả giáo dục và phát triển kỹ năng số cho học sinh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Từ Hanoi Smart Police đến camera AI

Cùng với giáo dục, công nghệ số đang được ứng dụng ngày càng sâu hơn trong bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý giao thông.

Ngày 2/9, Công an thành phố Hà Nội ra mắt ba sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số trọng điểm phục vụ nhân dân, gồm dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây; ứng dụng “Cảnh sát Hà Nội thông minh” - Hanoi Smart Police được thí điểm trên nền tảng iHanoi và giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái giám sát an ninh, trật tự bước sang giai đoạn 2 thử nghiệm.

Theo Công an thành phố Hà Nội, các sản phẩm được nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW cùng các chỉ đạo của Bộ Công an và thành phố Hà Nội.

Hanoi Smart Police được Công an thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nghiên cứu, phát triển, gồm phân hệ phục vụ người dân và phân hệ phục vụ công tác nội bộ, chỉ huy, điều hành.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể phản ánh thông tin về an ninh, trật tự; gửi tín hiệu khẩn cấp SOS; đặt lịch làm việc với cơ quan công an; tra cứu thông tin giao thông, phòng cháy, chữa cháy và một số thông tin thiết yếu.

Tại lễ ra mắt, các tình huống giả định cũng được trình diễn để minh họa cách hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, chuyển thông tin tới lực lượng công an địa bàn và theo dõi quá trình xử lý.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, công an xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng hiệu quả ứng dụng, đưa các sản phẩm, giải pháp công nghệ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Trong quản lý giao thông, AI cũng đang từng bước thay đổi phương thức giám sát và điều hành.

Từ ngày 15/7, Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Cùng với hệ thống gần 5.000 camera AI và công cụ trợ lý ảo AI, hệ thống hỗ trợ giám sát, chỉ huy, điều hành giao thông. Trợ lý ảo có khả năng phân tích, tổng hợp, thống kê dữ liệu giao thông theo thời gian thực để hỗ trợ lực lượng chức năng.

Trước đó, sau 6 tháng vận hành hệ thống 1.837 camera AI, Hà Nội đã ghi nhận những thay đổi trong tổ chức giao thông, từ thiết lập các tuyến “làn sóng xanh,” điều khiển tín hiệu theo lưu lượng phương tiện đến hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm.

Bên cạnh hệ thống đang được sử dụng, Công an thành phố đang triển khai dự án xây dựng hệ thống 21.671 camera AI trên 993 tuyến đường phố chính khu vực nội đô và tại 3.129 vị trí, nút giao chưa được trang bị đèn tín hiệu giao thông.

Theo kế hoạch được công bố, mục tiêu trước ngày 31/12/2026 là hoàn thành hạ tầng truyền dẫn, xây lắp, thiết bị ngoại vi và sẵn sàng đưa 21.671 camera vào khai thác, vận hành. Hệ thống được định hướng vừa phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự, vừa hỗ trợ quản lý đô thị.

Đưa chuyển đổi số về khu dân cư

Không chỉ được triển khai trong các hệ thống quy mô lớn, chuyển đổi số đang được đưa xuống cấp cơ sở với những mô hình gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Ngày 18/9, phường Cầu Giấy ra mắt và vận hành mô hình “Nhà họp số” tại điểm sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 2, số 122-124 Xuân Thủy. Tại chương trình, phường kết nối họp trực tuyến từ Ủy ban Nhân dân phường tới Tổ dân phố số 2 và Tổ dân phố số 23, đồng thời hỗ trợ người dân trải nghiệm thực hiện thủ tục hành chính tại “Nhà họp số.”

Mô hình được triển khai trên cơ sở Kế hoạch số 212 ngày 5/6/2026 của Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy. Internet, máy tính, máy in và thiết bị phục vụ giao ban trực tuyến được đưa về các nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng.

Theo phương án triển khai, 24 điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng được trang bị thiết bị phục vụ người dân; phường đồng thời thành lập 27 Tổ chuyển đổi số cộng đồng và tổ chức tập huấn kỹ năng số cho lực lượng cơ sở.

Tại các điểm này, người dân có thể được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu hồ sơ, sử dụng tài khoản điện tử và tiếp cận các tiện ích số.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, “Nhà họp số” được bàn giao không phải để quản lý thiết bị mà để tổ chức hoạt động và phục vụ nhân dân. Các tổ dân phố, Tổ chuyển đổi số cộng đồng được yêu cầu khai thác hiệu quả thiết bị, thường xuyên hỗ trợ người dân và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành.

Từ trường học, khu dân cư đến giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự, các mô hình đang được triển khai cho thấy việc thực hiện Nghị quyết 57 tại Hà Nội đang được cụ thể hóa ở nhiều lĩnh vực.

Điểm chung của những mô hình này là công nghệ được đặt vào các bài toán cụ thể: chuẩn bị năng lực AI cho học sinh; mở thêm kênh tương tác giữa người dân với lực lượng công an; sử dụng dữ liệu để hỗ trợ điều hành giao thông; đưa dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ kỹ năng số đến gần khu dân cư.

Từ những ứng dụng cụ thể đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục đầu tư công nghệ mà còn phải bảo đảm khả năng vận hành, kết nối và hiệu quả sử dụng, để khoa học, công nghệ và chuyển đổi số thực sự góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân./.