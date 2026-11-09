Cụ thể hóa Nghị quyết 57 bằng những cách làm hiệu quả

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ được cụ thể hóa bằng những mục tiêu, nhiệm vụ mà còn thể hiện qua những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở.

Xác định phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy xã Khánh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57 với những nhiệm vụ cụ thể. Đến nay, Đảng ủy đã ban hành 12 văn bản chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gồm 13 thành viên, Tổ giúp việc gồm 8 thành viên.

Ở cấp cơ sở, UBND xã thành lập và duy trì 14 tổ công nghệ số cộng đồng tại 14 thôn. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích trên thiết bị thông minh. Đáng chú ý, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai nhằm phổ cập kiến thức, kỹ năng số trong cộng đồng.

Đến nay, xã Khánh Yên đã đạt được những kết quả nổi bật:

Cùng với nâng cao kỹ năng số, xã đã được đầu tư 3 phòng họp trực tuyến với hệ thống máy tính, màn hình LED, triển khai phòng họp không giấy tờ. Trong lĩnh vực giáo dục, trên 95% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 97,8%. Những con số này cho thấy chuyển đổi số tại Khánh Yên đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Yên, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử được duy trì.

Tuy nhiên, người cao tuổi, người khuyết tật, người sức khỏe yếu vẫn gặp không ít khó khăn khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Từ thực tế đó, UBND xã triển khai mô hình dân vận khéo “Chính quyền đồng hành cùng người dân yếu thế”. Theo đó, thay vì chờ người dân đến trụ sở, cán bộ được phân công đến nhà hoặc địa điểm phù hợp để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

Một trong những trường hợp được hỗ trợ là gia đình ông Vi Văn Quăn, sinh năm 1955 và bà Lê Thị Bản, sinh năm 1952 ở thôn Xuân Phát. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, vừa điều trị tại bệnh viện trở về nhà, ông Quăn gặp khó khăn trong việc di chuyển. Sau khi tiếp nhận đề nghị, UBND xã đã cử tổ hỗ trợ đến tận nhà hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ và thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất.

Ông Vi Văn Quăn chia sẻ: “Được cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục, gia đình tôi rất phấn khởi. Với người cao tuổi, sức khỏe yếu như chúng tôi, cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Cán bộ hướng dẫn cụ thể, tận tình nên chúng tôi yên tâm hơn”.

Đây cũng là cách chính quyền địa phương đưa chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, không để những người gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ bị bỏ lại phía sau.

Trao đổi về nội dung này, ông Mai Duy Giáp - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Yên cho biết: “Trung tâm xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ người dân từng bước làm quen với các dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh hướng dẫn tại trung tâm, chúng tôi phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tại cơ sở”.

Cùng với ứng dụng công nghệ trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính, Khánh Yên chú trọng đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền. Hiện xã duy trì 2 fanpage chính thức là “Khánh Yên điểm hẹn” và “Cổng thông tin xã Khánh Yên”. Các cơ quan, đơn vị như Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an xã và các trường học cũng duy trì các trang thông tin trên mạng xã hội. Thông qua các nền tảng số, hoạt động của cấp ủy, chính quyền, thông tin về cải cách hành chính, các chính sách mới và phong trào thi đua tại địa phương được cập nhật thường xuyên, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Theo đồng chí La Tiến Thuật - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Yên, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, chú trọng đầu tư hạ tầng, phổ cập kỹ năng số và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Địa phương xác định, chuyển đổi số phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo trong quá trình triển khai.

Từ những thay đổi trong hoạt động của cơ quan Nhà nước đến hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại nhà, chuyển đổi số ở Khánh Yên đang có được những kết quả cụ thể. Mục tiêu của địa phương là đưa công nghệ đến gần hơn với từng cán bộ, từng thôn và mỗi người dân, tạo nền tảng để địa phương xây dựng chính quyền số, xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.