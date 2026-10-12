Cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng từ mỗi địa phương

Cán bộ xã Trung Hội nắm bắt tình hình sản xuất tại cơ sở chế biến chè, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Bám sát mục tiêu chung của tỉnh, các xã, phường đang cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Tại xã Trung Hội, địa phương xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với nhu cầu thị trường. Cùng với đó, xã tập trung hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các công trình thiết yếu, tăng thu ngân sách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Thanh Định, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hội, cho biết: Địa phương gắn việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân. Từ nâng cao hiệu quả sản xuất đến cải thiện chất lượng phục vụ hành chính, các giải pháp đều hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng. Đến nay, thu ngân sách của địa phương đã vượt kế hoạch đề ra.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, bên cạnh định hướng và cơ chế, chính sách của tỉnh, việc xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Các dự án chậm tiến độ, thủ tục chưa được giải quyết thông suốt, nguồn lực chưa khai thác hiệu quả hay những trở ngại trong sản xuất, kinh doanh đều có thể tác động trực tiếp đến kết quả phát triển kinh tế của địa phương.

Trước yêu cầu đó, chính quyền các xã, phường đang chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, gắn kế hoạch phát triển kinh tế với mục tiêu cụ thể, trách nhiệm của từng bộ phận và kết quả đạt được. Việc chủ động nắm bắt tình hình, nhận diện đúng khó khăn, xử lý kịp thời vướng mắc và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị là những yếu tố quan trọng để đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thần Sa, thông tin: Để tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế, địa phương phải bám sát thực tiễn, xác định đúng những khó khăn, hạn chế và chủ động tìm giải pháp tháo gỡ. Qua đó, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trên địa bàn.

Dự án tái định cư Tân Kim, xã Thần Sa được đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, cải cách hành chính tiếp tục được các xã, phường xác định là khâu quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tác động trực tiếp đến thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và khả năng huy động nguồn lực xã hội.

Theo ông Hoàng Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Tiến, cải cách hành chính phải tạo ra chuyển biến cụ thể, lấy hiệu quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Khi thủ tục được xử lý kịp thời, vướng mắc được giải quyết ngay tại cơ sở, thời gian và chi phí của người dân, doanh nghiệp sẽ giảm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế.

Tinh thần thi đua tăng trưởng hai con số đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ thiết thực tại từng địa phương. Từ nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy nhanh tiến độ công trình đến cải cách thủ tục hành chính, các giải pháp đều hướng tới mục tiêu khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo số liệu được công bố, quý III/2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thái Nguyên đạt 13,96%, xếp thứ hai trong số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng tích cực của kinh tế tỉnh, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển.

Tăng trưởng hai con số vì vậy không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực điều hành, hiệu quả thực thi chính sách và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Từ sự chỉ đạo của tỉnh đến việc tổ chức thực hiện tại mỗi xã, phường, từ nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp đến sự chủ động trong lao động, sản xuất của người dân, mỗi hành động thiết thực đều góp phần tạo động lực cho nền kinh tế địa phương.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động của chính quyền cơ sở, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện, lấy hiệu quả công việc làm thước đo và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Việc kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tốt các nguồn lực ngay tại cơ sở sẽ góp phần tạo sức bật cho kinh tế tỉnh, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững.