Cụ thể hóa hợp tác đào tạo, nghiên cứu công nghệ an ninh với Đại học Concordia

Chiều 5/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Giáo sư Graham Carr, Hiệu trưởng Trường Đại học Concordia, Canada.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao thế mạnh của Đại học Concordia trong nhiều lĩnh vực.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Canada của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu từ ngày 23 - 25/9/2026; chúc mừng Đại học Concordia đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm.

Giáo sư Graham Carr đánh giá cao định hướng hợp tác của Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng đánh giá cao thế mạnh của Đại học Concordia trong các lĩnh vực AI, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ số, đồng thời khẳng định đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh chuyển đổi số. Bộ Công an Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Đại học Concordia trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Giáo sư Graham Carr.

Giáo sư Graham Carr đánh giá cao định hướng hợp tác của Bộ Công an Việt Nam, cho rằng các lĩnh vực thế mạnh của Đại học Concordia có nhiều điểm tương đồng với nhu cầu đào tạo, nghiên cứu của Bộ Công an Việt Nam. Giáo sư bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Bộ Công an Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới và nghiên cứu ứng dụng, qua đó đóng góp thiết thực vào quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm Giáo sư Graham Carr.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng hợp tác giữa Đại học Concordia và Bộ Công an Việt Nam sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ.