Cụ thể hóa hợp tác chiến lược Việt Nam - Canada
Ngay sau khi Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Công Thương đã triển khai các cuộc làm việc với cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ Canada, nhằm chuyển những định hướng hợp tác cấp cao thành các chương trình và dự án cụ thể.
Nguồn: TTXVN
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/cu-the-hoa-hop-tac-chien-luoc-viet-nam-canada-474667.media