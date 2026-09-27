Cụ thể hóa hợp tác chiến lược Việt Nam - Canada

Tình huống xe máy đâm thẳng vào ô tô tại nút giao ở Hải Phòng đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có người chỉ ra lỗi chính thuộc về người đi xe máy khi đi quá nhanh, luồng ý kiến khác lại cho rằng tài xế ô tô phải quan sát kỹ khi đi ra đường lớn.