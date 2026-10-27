Cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trực tiếp quán triệt các nội dung tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lương quán triệt các nội dung.

Hội nghị nghe đồng chí Bùi Văn Lương quán triệt những nội dung trọng tâm các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời liên hệ, làm rõ những nhiệm vụ cần tập trung triển khai gắn với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy HĐND tỉnh và HĐND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Nội dung quán triệt tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thu hút, trọng dụng nhân tài; cùng những định hướng, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước.

Liên hệ với thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Lương nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, chi bộ; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp với chức năng, thẩm quyền.

Đại biểu dự Hội nghị.

Quá trình triển khai phải bảo đảm rõ nội dung công việc, rõ trách nhiệm, tiến độ, thời hạn và kết quả thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực chất, tránh hình thức.

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, đồng chí nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng thẩm tra, xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; chủ động khảo sát, nắm bắt tình hình thực tiễn, tăng cường giám sát từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chi bộ trực thuộc và từng cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, học tập, nắm vững các nội dung nghị quyết; gắn việc học tập, quán triệt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm nêu gương và việc làm cụ thể của từng tập thể, cá nhân.

Các chi bộ cần xây dựng nội dung triển khai sát với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của đơn vị; đưa các nội dung nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ, bảo đảm việc học tập được thực hiện thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

Thông qua Hội nghị, Đảng ủy HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.