Cụ thể hóa chủ trương bằng hành động

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới, yêu cầu đặt ra là cấp ủy phải xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát; chính quyền chủ động tổ chức thực hiện và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh đã tăng cường kiểm tra địa bàn, trực tiếp nắm bắt khó khăn, đôn đốc tiến độ.

Thi công mở rộng đường bờ kênh Nham Biền, phường Yên Dũng.

Khi kiểm tra các dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu đẩy nhanh thi công, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, bảo đảm điện, nước và điều kiện môi trường trước khi bàn giao đất cho người dân. Đồng chí nhấn mạnh, chậm bố trí tái định cư sẽ gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó cho thấy, chỉ đạo thực hiện dự án phải gắn với giải quyết những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Tại các xã, phường, cấp ủy chủ động lựa chọn cách làm phù hợp với đặc điểm địa bàn, gắn nhiệm vụ phát triển với nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết kiến nghị từ cơ sở. Phường Yên Phong tập trung triển khai các dự án hạ tầng công nghiệp, đô thị và dịch vụ, trong đó có Khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ VSIP Bắc Ninh 2, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, đường tỉnh 277 và dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295; riêng quý III/2026 tổ chức khởi công 25 dự án. Việc chính thức trở thành phường từ ngày 20/9/2026 đặt ra yêu cầu mới về quản lý đô thị, đòi hỏi cấp ủy định hướng nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo huy động nguồn lực và phối hợp thực hiện hiệu quả.

Khi sự lãnh đạo được gắn với trách nhiệm thực thi và kết quả cụ thể, chủ trương, nghị quyết sẽ từng bước đi vào cuộc sống.

Ở phường Yên Dũng, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp làm việc với các chi bộ tổ dân phố; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức hàng chục cuộc đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc nắm bắt kiến nghị gắn với đầu tư các công trình dân sinh. Điển hình như: Cải tạo, nâng cấp bờ kênh Nham Biền kết hợp đường giao thông dài hơn 1,1 km, mở rộng mặt đường từ 3 m lên 5 m, tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng; cứng hóa 8 km kênh mương nội đồng tại tổ dân phố Tân Liễu và Thắng Cương với kinh phí 10 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp sân thể thao Yên Lư trên diện tích gần 6.000 m², mức đầu tư 3 tỷ đồng...

Ở xã Tân Sơn, cấp ủy tăng cường trao đổi, nắm tình hình, chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt chuyên đề về nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, địa phương tổng hợp đăng ký cải tạo, nâng cấp và mở rộng hơn 30 km đường giao thông nông thôn theo tinh thần nghị quyết số 15 của HĐND thành phố. Đảng ủy phường Phượng Sơn chú trọng chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, tác phong, lề lối làm việc. Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra phối hợp với Đảng ủy UBND, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ phường trong kiểm tra, giám sát và giải quyết kiến nghị của cử tri. Theo quy chế, ngày 20 hằng tháng, các tổ HĐND phường trực tiếp đến các thôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp kiến nghị chuyển UBND phường chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở góp phần vào nỗ lực phát triển chung của thành phố. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP ước tăng 11,81%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; riêng quý III tăng 13,83%, đứng thứ 3 cả nước. Đến hết ngày 30/9/2026, tổng vốn giải ngân đầu tư công đạt hơn 15,64 nghìn tỷ đồng, bằng 66,94% kế hoạch vốn thành phố giao chi tiết và 97,61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Những kết quả này phản ánh nỗ lực điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển. Khi sự lãnh đạo được gắn với trách nhiệm thực thi và kết quả cụ thể, chủ trương, nghị quyết sẽ từng bước đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.