Cụ thể hóa chỉ đạo, khơi thông nguồn lực từ cơ sở

Xã Vạn Phú xác định tạo quỹ đất sạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ.

Tại phường Trung Thành, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc theo Kết luận số 72 của Thanh tra tỉnh.

Để xử lý những nội dung được chỉ ra sau thanh tra, địa phương đang phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan, xác định rõ từng phần việc, trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Trọng tâm là hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đồng thời chuẩn bị điều kiện để thành lập Cụm công nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh.

Ông Nguyễn Công Thịnh, Bí thư Đảng ủy phường Trung Thành, cho biết: Chúng tôi đang phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thiện Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc. Phường cũng phối hợp với Sở Công Thương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu thành lập Cụm công nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với hoàn thiện quy hoạch, phường Trung Thành đang đôn đốc khắc phục các vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Việc này nhằm từng bước đưa hoạt động của các doanh nghiệp vào ổn định, bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp vi phạm, khắc phục những tồn tại được cơ quan chức năng chỉ ra là yêu cầu trực tiếp gắn với hoạt động của doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Gia Phát, cho biết: Doanh nghiệp nghiêm túc tiếp thu và thực hiện khắc phục những sai phạm được cơ quan thanh tra chỉ ra. Chúng tôi đang tháo dỡ hệ thống phòng cháy, chữa cháy cũ để kết nối, hoàn thiện lại hệ thống; đồng thời xây tường ngăn, lắp đặt hệ thống tôn che chắn. Tổng chi phí dự kiến để khắc phục khoảng 1 tỷ đồng.

Tại xã Đại Phúc, nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án, trong đó có Dự án mở rộng Mỏ Núi Pháo. Xác định đây là nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, địa phương đang rà soát từng trường hợp còn vướng mắc, tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại và phối hợp tìm giải pháp phù hợp để tạo sự đồng thuận.

Ông Đặng Cương Quyết, Chủ tịch UBND xã Đại Phúc, cho biết: Trong 20 hộ dân bị ảnh hưởng, đến nay, còn 5 hộ chưa nhất trí bàn giao mặt bằng. Chính vì vậy, xã đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng thời làm việc với phía Công ty để có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp số 3 cảng Đa Phúc khẩn trương tháo dỡ phần công trình vi phạm theo Kết luận của Thanh tra tỉnh.

Cách làm này cho thấy, với những dự án liên quan trực tiếp đến đất đai và sinh kế, tháo gỡ vướng mắc phải gắn với tiến độ thực hiện, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Tại xã Vạn Phú, trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của tỉnh, địa phương xác định tạo quỹ đất sạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ.

Nằm ở sườn Đông dãy núi Tam Đảo và khu vực hồ Núi Cốc, Vạn Phú có điều kiện phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Để chuyển lợi thế về vị trí, cảnh quan thành nguồn lực đầu tư, việc chuẩn bị mặt bằng, tạo điều kiện cho các dự án triển khai giữ vai trò quan trọng.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp dịch vụ du lịch hồ Núi Cốc có tổng diện tích khoảng 156ha, trong đó phần diện tích thuộc địa bàn xã Vạn Phú trên 80ha. Theo lãnh đạo địa phương, công tác giải phóng mặt bằng đang được tập trung triển khai với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Vạn Phú, thông tin: Địa phương đang tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để bàn giao cho cấp có thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư.

Qua việc triển khai nhiệm vụ tại các địa phương, có thể thấy yêu cầu xuyên suốt là đưa chỉ đạo của tỉnh vào từng phần việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và cách thức xử lý đối với từng nhóm vấn đề.

Địa phương chủ động rà soát những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp để xử lý những vấn đề liên quan đến quy hoạch, mặt bằng, trật tự xây dựng và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân, tuyên truyền, vận động và đối thoại được thực hiện cùng với việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Với doanh nghiệp, việc khắc phục sai phạm được gắn với yêu cầu ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với dự án, hoàn thiện quy hoạch và chuẩn bị mặt bằng là những khâu trực tiếp quyết định khả năng triển khai.

Khi các vướng mắc được xử lý ngay tại cơ sở, điều kiện triển khai dự án sẽ được cải thiện. Đây là cách cụ thể hóa chỉ đạo của tỉnh bằng những kết quả có thể kiểm chứng trong thực tế, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.