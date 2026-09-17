Cụ thể hóa cam kết đối ngoại thành những sản phẩm thiết thực

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin tại họp báo chiều 17-9. Ảnh: Hoàng Linh

Thông tin về giai đoạn vừa qua với nhiều hoạt động đối ngoại sôi động, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Thời gian qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao. Những hoạt động đối ngoại cấp cao đó có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương".

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, việc triển khai thành công các hoạt động đối ngoại vừa qua cho thấy, Việt Nam đã cụ thể hóa được đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, tự cường và hòa bình hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn và là đối tác tin cậy, là thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

"Những hoạt động này đã thể hiện những đổi mới đáng kể về tư duy trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam", bà Phạm Thu Hằng nói.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, một trong những điểm nổi bật trong đổi mới tư duy đối ngoại là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định, nâng tầm vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại, qua đó phục vụ hiệu quả, thiết thực các mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

“Đối ngoại và hợp tác quốc tế phải tạo ra nguồn lực và năng lượng để phát triển đất nước, kiến tạo sức mạnh quốc gia; đồng thời, phải dự án hóa những thỏa thuận, cam kết thành những sản phẩm cụ thể, hiệu quả, thiết thực cho Việt Nam và các đối tác”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Đồng thời, bà Phạm Thu Hằng cho rằng, điều cần thiết là sau mỗi hoạt động đối ngoại cấp cao, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam cần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, kế hoạch và dự án phục vụ cho lĩnh vực, ngành, địa phương của mình.

Trả lời câu hỏi về những thông điệp mà Việt Nam và Thái Lan muốn gửi gắm về định hướng phát triển quan hệ trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ, đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mang tính lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan.

"Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 và diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng như trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5-2025", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, với vai trò đặc biệt của Nhà vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa của Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa là ngoại giao cấp Nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời thể hiện sự coi trọng cao độ của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam.

“Tôi cho rằng, thông điệp quan trọng nhất của chuyến thăm đó chính là sự tin cậy chính trị ở cấp cao cũng như là tình cảm gần gũi giữa hai nhân dân, hai dân tộc.

Điều quan trọng nhất là với những tình cảm tốt đẹp đó, với những nhận thức chung sâu sắc và sự tin cậy chính trị đang có những phát triển hết sức tốt đẹp, hai nước sẽ có những hành động nhằm cụ thể hóa các chương trình, dự án vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.

Cũng trong khuôn khổ họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã hỗ trợ đưa cả nhóm trở về Việt Nam an toàn.