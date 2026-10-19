Cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Pháp thành hành động thiết thực

Bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng đặc trách Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài, phát biểu tại lễ gắn biển kỷ niệm tuyến metro số 3. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Chiều 19/10, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều của Pháp đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với phóng viên báo chí Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, bà Éléonore Caroit bày tỏ vui mừng khi thực hiện chuyến công tác chính thức chỉ ít tuần sau chuyến thăm Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2026).

Bộ trưởng khẳng định mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm lần này là khẩn trương rà soát, cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao thành những hành động và dự án hợp tác thiết thực trên thực địa.

Đề cập đến lộ trình hợp tác song phương, Bộ trưởng Éléonore Caroit cho biết hai bên đang tích cực phối hợp trong các lĩnh vực ưu tiên như giao thông đường sắt, y tế, chuyển dịch năng lượng, công nghệ cao và bảo vệ môi trường.

Chia sẻ về các hoạt động thực tế trong chuyến công tác, Bộ trưởng nhấn mạnh dự án đường sắt đô thị thí điểm của thành phố Hà Nội (Tuyến Metro số 3) là một hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước. Dự án không chỉ góp phần giải quyết bài toán giao thông công cộng, nâng cao chất lượng sống cho hàng triệu người dân Thủ đô mà còn trực tiếp đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy di chuyển xanh.

Bên cạnh việc chuyển giao công nghệ và cung cấp thiết bị tiên tiến, phía Pháp đặc biệt chú trọng công tác đào tạo chuyên sâu nhằm giúp Việt Nam hoàn toàn làm chủ quy trình vận hành và khai thác bền vững.

Đánh giá về chuyến khảo sát các dự án năng lượng tại tỉnh Phú Thọ chiều 18/10, Bộ trưởng khẳng định các nguồn tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật từ phía Pháp sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào việc gia tăng sản lượng điện sạch, đồng hành cùng nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.

Bộ trưởng Éléonore Caroit nhấn mạnh vấn đề tự chủ chiến lược đóng vai trò sống còn đối với cả hai quốc gia. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến công tác là việc thúc đẩy triển khai Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam cùng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số Pháp.

Theo đó, Cục nghiên cứu địa chất và khoáng sản Pháp (BRGM) cùng Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công Thương) trong việc nghiên cứu, đánh giá trữ lượng, hỗ trợ khai thác và chế biến khoáng sản bền vững.

Thỏa thuận này vừa nâng cao năng lực công nghiệp nội địa của Việt Nam, vừa giúp đa dạng hóa chuỗi cung ứng nguyên liệu phục vụ tiến trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Bộ trưởng cũng khẳng định sự hiện diện tích cực của các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam; đồng thời tin tưởng rằng khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tạo xung lực mới để thu hút thêm nhiều tập đoàn công nghệ, năng lượng và công nghiệp hàng đầu của Pháp mở rộng đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Ở phương diện ngoại giao nhân dân, Bộ trưởng Éléonore Caroit nhận định mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc là nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác toàn diện. Trên nền tảng thành công của hơn ba thập kỷ hợp tác y tế-đào tạo hơn 3.000 bác sỹ Việt Nam - phía Pháp mong muốn mở rộng liên kết giáo dục sang các ngành khoa học công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, vũ trụ hàng không thông qua các chương trình học bổng, cấp bằng kép và chương trình nghiên cứu Hubert Curien (Hoa Sen).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đánh giá cao tiềm năng của chương trình Tình nguyện viên Quốc tế trong Doanh nghiệp (VIE), tạo điều kiện cho các chuyên gia trẻ và sinh viên hai nước trao đổi, thực tập tại các doanh nghiệp sở tại.

Về hợp tác văn hóa-di sản, bà bày tỏ ấn tượng khi trải nghiệm các tuyến du lịch di sản trong lòng Hà Nội, khẳng định đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia, nhà khoa học hai nước nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cho thế hệ tương lai.

Dự án hợp tác biểu tượng giữa Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Bảo tàng Tưởng niệm Caen, cùng việc Pháp trao trả cổ vật trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam, là những minh chứng sống động cho tinh thần tôn trọng lịch sử và quyết tâm chung trong phòng, chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.

Hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra tại Campuchia vào tháng 11 tới - đánh dấu sự trở lại của sự kiện này tại Đông Nam Á sau 29 năm kể từ Hội nghị Thượng đỉnh ở Hà Nội năm 1997 - Bộ trưởng Éléonore Caroit nhấn mạnh vai trò cầu nối tích cực của Việt Nam trong Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Bộ trưởng khẳng định trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, OIF là diễn đàn đa phương linh hoạt giúp thúc đẩy hòa bình, đối thoại và hợp tác kinh tế, nổi bật là Diễn đàn đổi mới công nghệ FrancoTech dành cho cộng đồng doanh nghiệp.

Phía Pháp cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam mở rộng giảng dạy tiếng Pháp trong hệ thống trường học công lập và mạng lưới các viện nghiên cứu, nhằm biến tiếng Pháp thành "ngôn ngữ của cơ hội," mở ra cánh cửa nghề nghiệp quốc tế và cơ hội khởi nghiệp cho thế hệ trẻ Việt Nam./.