Cụ thể hóa các văn kiện của Trung ương thực chất, sát nhiệm vụ, rõ thời hạn, sản phẩm

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng ủy trực thuộc và hơn 14.500 cán bộ, đảng viên tại 57 điểm cầu trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 103-KL/TW về đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Nghị quyết số 31-NQ/TW yêu cầu nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; chủ động nhận diện, cảnh báo, khắc phục hạn chế từ sớm, từ xa, từ gốc. Cùng với đó là phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình; phòng ngừa suy thoái, đề cao trách nhiệm và khuyến khích sáng tạo vì lợi ích chung.

Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 29-NQ/TW là đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền không làm thay đổi bản chất, mục tiêu và những nguyên tắc nền tảng của Đảng, mà mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, bảo đảm chuyển hóa tầm nhìn, đường lối của Đảng thành kết quả thực tiễn, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình tổ chức mới và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nghị quyết số 30-NQ/TW khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Nghị quyết xác định 3 đột phá trọng tâm về đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ; tạo nguồn, phát triển đội ngũ, trọng dụng nhân tài; đổi mới thể chế, phương thức quản trị, liên thông toàn bộ quá trình trên cơ sở vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, dữ liệu kiểm chứng, giải trình và kiểm soát quyền lực.

Đối với Kết luận số 103-KL/TW, yêu cầu tiến hành công việc phải bảo đảm khoa học, dân chủ, khách quan, thận trọng; kế thừa những giá trị đã được khẳng định, giữ vững bản chất, mục tiêu, nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Các đề xuất sửa đổi, bổ sung phải có căn cứ, phương án khả thi, xác định rõ điều kiện thực hiện và đánh giá tác động.

Quán triệt Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã khái quát một số thành tựu sau 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Theo đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Quy định số 224-QĐ/TW thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, với phạm vi điều chỉnh rộng hơn, sát thực tiễn và thông lệ quốc tế; với tinh thần xuyên suốt là khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên tham gia đầu tư kinh doanh hợp pháp, phát huy nguồn lực, làm giàu chính đáng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích và trách nhiệm nêu gương.

Quán triệt Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027, đồng chí Nguyễn Đức Hiển cho biết, tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,01%, mức cao nhất giai đoạn 2011-2026. Đáng chú ý, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 888 tỷ USD; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 50,36 tỷ USD; có 149,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm (khoảng 4,5%).

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương quán triệt tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại hội nghị, đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Nội vụ quán triệt Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đồng chí cho biết, Kết luận xác định 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Chương trình hành động của Bộ Chính trị đề ra 30 nhiệm vụ, chương trình, đề án quan trọng, giao 14 cơ quan chủ trì; trong đó, 22 nhiệm vụ hoàn thành trong quý II-III/2027 và 7 nhiệm vụ do Bộ Nội vụ chủ trì.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm sớm ban hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc biệt “Thị thực nhân tài Việt Nam” trong quý IV/2026; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài, mạng lưới nhân tài Việt Nam toàn cầu trong quý IV/2027. Đồng thời, xây dựng danh mục bài toán lớn, 11 đề án theo ngành; hình thành hệ sinh thái nghiên cứu với 50 nhóm nghiên cứu mạnh, 30-40 phòng thí nghiệm trọng điểm và 10-15 trung tâm xuất sắc.

Đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Nội vụ quán triệt tại hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy các đơn vị: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thông tấn xã Việt Nam đã tham luận, đề xuất các giải pháp, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV và các kế hoạch triển khai thực hiện của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nêu rõ, các chủ trương, quyết sách quan trọng được thống nhất tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực hiện và tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các văn kiện của Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy theo hướng thực chất, sát chức năng, nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ đầu mối chủ trì, phối hợp, thời hạn, sản phẩm, điều kiện bảo đảm và trách nhiệm kiểm tra; thống nhất cơ chế phối hợp ngay từ đầu đối với nhiệm vụ liên quan nhiều cơ quan, tránh kéo dài do thiếu phân định trách nhiệm.

Các cấp ủy cần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; rà soát quy chế làm việc, quy chế phối hợp, chất lượng sinh hoạt chi bộ và quy trình chuẩn bị, ban hành nghị quyết, kết luận; kịp thời khắc phục tình trạng hình thức, chậm đổi mới, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, lãnh đạo, quản lý các cấp, khẩn trương triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá, đưa các nội dung được quán triệt sớm chuyển thành kết quả cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIV của Đảng đề ra.