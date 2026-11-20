Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Về phía Công an TP Hồ Chí Minh có Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc.

Đại diện Công an TP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Đại diện Công an TP Hải Phòng có Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc ba địa phương.

Đoàn đại biểu Cụm thi đua số 1, Bộ Công an dâng hương, dâng hoa và báo công tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh.

Trong năm 2026, trên cương vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động kết nối, điều phối và cùng Công an TP Hà Nội, Công an TP Hải Phòng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại ba địa bàn trọng điểm của cả nước.

Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Đáng chú ý, Công an TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa phong trào bằng phương châm “3 Nhất”: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất, tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực công tác. Nổi bật trong công tác tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động đề xuất xây dựng thành phố không ma túy đến năm 2030; phối hợp tháo gỡ những vướng mắc tồn tại kéo dài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị Cụm trưởng phát biểu tại hội nghị.

Trên lĩnh vực chuyển đổi số, mô hình “Trạm công dân số” được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cấp Bộ; cùng với “Chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ các điểm nghẽn chuyển đổi số", góp phần thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Đề án 06 của Chính phủ.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều đợt cao điểm, trong đó có chiến dịch 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm đường phố, góp phần làm sạch địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự. Công tác an sinh xã hội cũng ghi dấu ấn với việc hoàn thành, đưa vào hoạt động Trường Văn hóa Công an nhân dân V chỉ sau 40 ngày, tạo điều kiện học tập cho khoảng 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hoạt động chăm lo, nghĩa tình đồng đội.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi đua của công an 3 thành phố.

Công an TP Hà Nội đã đạt nhiều thành tích nổi bật khi hoàn thành 68 chỉ tiêu công tác được giao, trong đó có 46 chỉ tiêu vượt mức; năm chỉ tiêu vượt từ 300% trở lên và 8 chỉ tiêu vượt từ 200% trở lên. Công an TP Hải Phòng đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyên môn, triển khai các mô hình, giải pháp đột phá, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hơn 16.000 lượt tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã được biểu dương, khen thưởng. Công an TP Hà Nội có hơn 10.000 lượt và Công an TP Hải Phòng có hơn 2.000 lượt.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2026 bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ Cụm trưởng. Công an TP Hồ Chí Minh luôn xác định trách nhiệm trọng tâm là kết nối, phối hợp và tạo điều kiện để các đơn vị cùng phát triển.

Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2026, trao cờ bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Công an TP Hải Phòng.

Với tinh thần đoàn kết, công tâm và trách nhiệm, Cụm thi đua số 1 thống nhất đề xuất Bộ Công an, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho cả 3 đơn vị: Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hà Nội và Công an TP Hải Phòng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào thi đua của ba đơn vị. Đồng chí khẳng định Công an 3 thành phố đều đạt nhiều kết quả nổi bật, lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các đề án lớn của Bộ Công an, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những chỉ tiêu còn chậm tiến độ; đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua phù hợp với quy mô, tính chất và áp lực công việc tại các đô thị lớn.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của Công an TP Hồ Chí Minh trên cương vị Cụm trưởng, đồng thời ghi nhận sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa ba đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Định hướng năm 2027, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh yêu cầu Cụm thi đua số 1 tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thi đua bằng những chỉ tiêu đột phá, gắn với phong trào “3 Nhất”, chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phấn đấu trở thành Cụm thi đua tiêu biểu, điển hình toàn diện trong lực lượng Công an nhân dân.

Kết thúc hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị Cụm trưởng năm 2026, đã trao cờ bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Công an TP Hải Phòng; Công an TP Hà Nội đảm nhận vai trò Cụm phó. Việc bàn giao mở ra giai đoạn thi đua mới, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phối hợp giữa Công an 3 thành phố.