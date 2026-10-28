Cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược, tạo động lực tăng trưởng vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Xác định rõ động lực tăng trưởng vùng

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc gồm 9 địa phương: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Với diện tích trên 92 nghìn km², dân số gần 13 triệu người, vùng có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh; có đường biên giới dài, nhiều cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu song phương trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế cửa khẩu, giao thương với Trung Quốc và kết nối với ASEAN.

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng năm 2026, GRDP toàn vùng tăng 9,43% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của cả nước là 9,01%. Với quy mô chiếm khoảng 8,5% GDP cả nước, vùng đóng góp khoảng 0,8 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung.

Thái Nguyên tăng 11,24%, cao nhất vùng; Phú Thọ tăng 10,01%; Điện Biên 9,81%; Lai Châu 9,62%; Lào Cai 9,09%. Tuyên Quang tăng 8,04%; Cao Bằng 7,96%; Lạng Sơn 7,52%; Sơn La 5,59%. Tính theo quy mô, tăng trưởng cả năm của toàn vùng ước khoảng 9,4%, thấp hơn khoảng 1,1 điểm phần trăm so với mục tiêu bình quân của các địa phương.

Hội nghị đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, vùng Trung du và miền núi phía Bắc vẫn còn những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Tăng trưởng chưa đạt mục tiêu và thiếu bền vững, còn phụ thuộc lớn vào hai cực Phú Thọ, Thái Nguyên và khu vực FDI; hạ tầng giao thông vẫn là điểm nghẽn lớn. Các động lực tăng trưởng mới cần có độ trễ để phát huy hiệu quả; trong khi nền kinh tế có độ mở lớn nên dễ chịu tác động từ những biến động của kinh tế quốc tế. Năng lực thể chế, môi trường đầu tư ở một số địa phương còn hạn chế; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn đầu còn có những lúng túng.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 và những năm tiếp theo, trước mắt, các địa phương tập trung rà soát, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, trong đó chú trọng đầu tư công theo hướng “6 rõ”; đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển kinh tế cửa khẩu, “cửa khẩu số”; kích cầu du lịch, thương mại và tiêu dùng. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh xây dựng pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên ngân sách nhà nước làm vốn mồi, đẩy mạnh hợp tác công - tư (PPP), tiết kiệm chi thường xuyên.

Nhiệm vụ cấp thiết là rà soát kịch bản tăng trưởng quý IV, xác định rõ từng động lực, từng ngành, lĩnh vực và giải pháp để bảo đảm mục tiêu năm 2026. Theo yêu cầu đặt ra, quý IV, Phú Thọ phấn đấu tăng 13,5%; Thái Nguyên tối thiểu 10,35%; Lào Cai 12,66%; Sơn La 13,85%; Tuyên Quang 15,04%; Lạng Sơn 18,41%; Lai Châu 11,16%; Điện Biên 13,97%; Cao Bằng 14,86%.

Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển du lịch, thương mại và kinh tế cửa khẩu, qua đó tạo thêm dư địa và động lực cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cho biết, trong điều kiện vừa triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tổ chức các hội nghị chuyên đề về kịch bản tăng trưởng, tăng cường làm việc với xã, phường, doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực; thường xuyên rà soát các dự án trọng điểm, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công.

Nhờ đó, kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. GRDP 9 tháng tăng 8,04%; thu ngân sách đạt trên 5.950 tỷ đồng; 20 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 11,7 nghìn tỷ đồng; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 33%; du lịch đón trên 3,7 triệu lượt khách. Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh sau hợp nhất, triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; 100% thủ tục hành chính được giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đồng chí Phan Huy Ngọc nêu 3 điểm nghẽn lớn của tỉnh gồm: Kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông kết nối vùng và khu vực biên giới chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư còn hạn chế trong khi nhu cầu phát triển lớn; chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cần tiếp tục nâng lên. Thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược và giải ngân đầu tư công, phát huy không gian phát triển sau hợp nhất, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực mới, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí cũng đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư, sớm giao biên chế giai đoạn 2027-2031, bổ sung biên chế còn thiếu trong lĩnh vực y tế, giáo dục và có cơ chế ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề thực tiễn, nhất là nhận diện khó khăn, điểm nghẽn và đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của các địa phương trong vùng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Thủ tướng khẳng định, trong 9 tháng năm 2026, toàn vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã có những nỗ lực vượt bậc, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng cao; hoạt động xuất nhập khẩu đóng góp khoảng 20% cả nước, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục có chuyển biến tích cực. Giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách đạt kết quả khá; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu triển khai chuyển đổi số, sắp xếp thôn, tổ dân phố được các địa phương tập trung thực hiện. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, có nhiều nỗ lực.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng lưu ý tăng trưởng kinh tế của vùng vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, nhất là việc chuyển hóa các động lực tăng trưởng thành kết quả cụ thể; tiến độ chuyển đổi số còn chậm; năng lực thực thi của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã còn hạn chế.

Về nhiệm vụ quý IV, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết cốt lõi của Đảng, trong đó có các nghị quyết về phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, xã hội; đồng thời cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn và xu thế phát triển chung.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đây là thách thức rất lớn, nhưng cũng là mệnh lệnh chính trị, vì vậy dù khó khăn, các địa phương phải quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng tuần, từng lĩnh vực; xác định rõ những ngành, sản phẩm có khả năng tạo giá trị tăng thêm, kịp thời xử lý những điểm nghẽn, đồng thời chủ động phương án bù đắp phần thiếu hụt để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng.

Thực hiện phương châm “6 rõ” đối với từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó cấp xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết hơn; lượng hóa được giá trị tăng thêm và trách nhiệm thực hiện. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, cần kiểm soát tốt lạm phát, bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Phát triển của từng địa phương phải đặt trong tổng thể phát triển chung của vùng, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm; tăng cường liên kết, phát huy lợi thế từng địa phương và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như công nghiệp xanh, kinh tế văn hóa.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, coi đây là một nguồn lực quan trọng có thể giải phóng để đóng góp cho tăng trưởng. Đồng thời, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quý IV; chủ động, linh hoạt tháo gỡ khó khăn, nhất là về giải phóng mặt bằng, thủ tục và tổ chức thực hiện.

Các địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, trong đó phải làm rõ kịch bản tăng trưởng ngay từ những ngày đầu năm, với tinh thần linh hoạt, đổi mới, đột phá. Đối với xây dựng vị trí việc làm, cần đẩy mạnh gắn với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và cắt giảm thủ tục hành chính; nghiên cứu, tính toán cụ thể bản mô tả công việc, khung năng lực để xác định nhu cầu biên chế phù hợp.

Phó Thủ tướng đề nghị trên cơ sở Nghị quyết về phát triển kinh tế vùng, các địa phương cụ thể hóa thành những nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tập trung vào các động lực tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội. Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu, phối hợp tháo gỡ theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết, tạo điều kiện để các địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của vùng và cả nước.