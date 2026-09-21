Cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị thành kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể ngành tòa án

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: M.Đ)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đến hơn 400 điểm cầu trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự trên toàn quốc.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan trong Tòa án nhân dân nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới và những yêu cầu đặt ra trong các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; trên cơ sở đó, thống nhất nhận thức, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị trong toàn ngành được yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung hội nghị; chủ động cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả trong toàn ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những nội dung cốt lõi, điểm mới của 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị; nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc và những yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan trong Tòa án nhân dân.

Chuyên đề 2: Triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” trong Tòa án nhân dân.

Chuyên đề 3: Triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, gắn với công tác xây dựng đảng, công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, đạo đức công vụ và trách nhiệm nêu gương trong Tòa án nhân dân.

Chuyên đề 4: Triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức Tòa án bản lĩnh, trách nhiệm, liêm chính, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và sự đổi mới trong công tác tổ chức hội nghị.

Chánh án yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng thời tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức. Việc quán triệt cần tập trung vào những nội dung cốt lõi, gắn với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của Tòa án nhân dân các cấp, tránh việc nhắc lại máy móc những nội dung đã được quán triệt ở các cấp.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: M.Đ)

Đối với Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị, Chánh án nhấn mạnh yêu cầu gắn học tập với “thực hành”, trong đó việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được thể hiện trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đối với cán bộ Tòa án, cần tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, tinh thần hiểu dân, giúp dân, học dân; đưa các nội dung này vào sinh hoạt Chi bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Về Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị, Chánh án yêu cầu các cấp ủy và người đứng đầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, trông chờ, ỷ lại, chuyển trách nhiệm cho cấp khác. Trong hoạt động tư pháp, cần đổi mới tư duy, chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, lấy chất lượng, kết quả và hiệu quả giải quyết vụ án, vụ việc làm thước đo.

Chánh án cũng lưu ý, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, công nghệ có thể hỗ trợ nhiều khâu công việc, nhưng việc ra phán quyết của Tòa án liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền tài sản, quyền nhân thân vẫn đòi hỏi trách nhiệm và bản lĩnh của con người.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa Chỉ thị số 07-CT/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị. Việc thực hiện ba văn bản phải được quán triệt, triển khai đồng bộ trong sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ và quá trình thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng Đảng ủy được giao hướng dẫn xây dựng báo cáo định kỳ về kết quả triển khai để theo dõi, đánh giá và tổ chức thực hiện.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, bảo đảm việc triển khai thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Tòa án nhân dân trong giai đoạn mới.