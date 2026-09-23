Cụ thể hóa các cam kết hợp tác về lao động và việc làm giữa Việt Nam-Lào

Khai mạc Hội nghị trao đổi kỹ thuật về quản lý lao động trong và ngoài nước, lĩnh vực an toàn lao động và Công ước quốc tế. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Sáng 23/9 tại Hà Nội, Hội nghị trao đổi kỹ thuật về quản lý lao động trong và ngoài nước, lĩnh vực an toàn lao động và Công ước quốc tế do Bộ Nội vụ, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức đã chính thức khai mạc. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác sâu rộng giữa hai Bộ trong lĩnh vực lao động và việc làm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng tầm thành “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược,” việc tổ chức hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai các nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam-Lào lần thứ 9 tháng 11/2025 tại tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lao động-việc làm và người có công giữa hai Bộ.

Thứ trưởng Cao Huy khẳng định Bộ Nội vụ Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với nước bạn Lào về công tác thể chế và chính sách, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào và mối quan hệ bền chặt giữa hai Bộ được xây dựng và củng cố từ nhiều năm nay.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ bày tỏ tin tưởng thông qua Hội nghị, các cán bộ của hai bên sẽ nắm rõ hơn về các chương trình, chính sách về quản lý lao động ngoài nước, phát triển thị trường lao động, an toàn vệ sinh lao động; kinh nghiệm về cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép lao động, quản lý lao động nước ngoài, số hoá lao động, công tác điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Bộ Nội vụ)

Hai bên sẽ xác định cụ thể hơn những hoạt động trọng tâm cần ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới, đảm bảo ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của cả hai nước, xứng tầm với mối quan hệ lâu dài của cả hai quốc gia.

Sau phiên khai mạc, đại diện các cục, vụ chuyên môn của hai Bộ bước vào các phiên thảo luận chuyên đề với tinh thần thẳng thắn, sôi nổi, tập trung và các nội dung trọng tâm, bao gồm: Đánh giá các chương trình, chính sách về quản lý lao động ngoài nước và việc thực hiện các công ước quốc tế liên quan của Việt Nam và Lào; Thông tin và cơ chế đặc thù đối với các dự án trọng điểm tại Lào đang có sử dụng lao động Việt Nam; Chia sẻ kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp phép và quản lý lao động nước ngoài, cũng như các chính sách phát triển thị trường lao động, an toàn vệ sinh lao động; Trao đổi về số hoá lao động và tích hợp dữ liệu nhằm phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động hiện đại.

Hội nghị kỹ thuật lần này không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ hai nước, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống, gắn bó mật thiết giữa hai quốc gia Việt Nam-Lào.

Theo chương trình làm việc, ngày mai (24/9), Đoàn đại biểu Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào sẽ có chuyến thăm và khảo sát thực tế tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội, nhằm tìm hiểu mô hình vận hành, tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là kinh nghiệm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động cung cấp dịch vụ việc làm./.