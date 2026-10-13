Cử tạ Việt Nam chờ cơ hội tạo dấu ấn tại Asian Para Games 2026

Theo lịch thi đấu, hai lực sĩ nam sẽ bước vào tranh tài trong ngày 19/10, trước khi đến lượt hai gương mặt nữ thi đấu vào ngày 20/10.

Tại Asian Para Games 2026, vận động viên Lê Văn Công là một trong những niềm hy vọng huy chương của đội tuyển cử tạ Việt Nam.

Việc có 4 vận động viên góp mặt ở các hạng cân nhẹ cho thấy cử tạ người khuyết tật Việt Nam tiếp tục duy trì sự hiện diện ở nhóm nội dung giàu tính cạnh tranh của châu lục. Đây đều là những hạng cân thường quy tụ nhiều đối thủ mạnh, đòi hỏi vận động viên không chỉ có chuyên môn tốt mà còn phải đạt trạng thái tâm lý ổn định trong thời khắc quyết định.

Người thi đấu mở màn cho Việt Nam là Lê Văn Công ở hạng nam 49kg vào lúc 09h30 ngày 19/10. Thi đấu sớm luôn mang đến áp lực nhất định vì các vận động viên phải nhanh chóng bắt nhịp với không khí đại hội. Dù vậy, đây cũng có thể là lợi thế nếu Lê Văn Công nhập cuộc tốt và đạt phong độ cao ngay từ những lượt đẩy đầu tiên. Ở một hạng cân mà khoảng cách thành tích có thể không quá lớn, sự ổn định và bản lĩnh sẽ đóng vai trò then chốt.

Lê Văn Công (trái) chính là niềm hy vọng huy chương của cử tạ Việt Nam tại Asian Para Games 2026.

Ở tuổi 42, Lê Văn Công tiếp tục góp mặt trong thành phần Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5. Anh đồng thời là niềm hy vọng huy chương của đội tuyển cử tạ, mang theo kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng khát vọng tiếp tục chinh phục những cột mốc mới.

Đặc biệt, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công dự kiến được trao vinh dự cầm cờ cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ khai mạc Asian Para Games 2026 ở Aichi – Nagoya (Nhật Bản). Việc anh được dự kiến giao nhiệm vụ cầm cờ tại Asian Para Games 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp nổi bật trong sự nghiệp, mà còn thể hiện niềm tin vào một trong những gương mặt tiêu biểu của thể thao nước nhà.

Trong ngày 19/10, Nguyễn Bình An tranh tài ở hạng nam 54kg lúc 14h00. So với buổi sáng, việc thi đấu vào đầu giờ chiều có thể giúp vận động viên có thêm thời gian chuẩn bị, thả lỏng và nghiên cứu đối thủ. Hạng 54kg được dự báo cũng sẽ rất khốc liệt, nên Nguyễn Bình An cần tận dụng tốt từng cơ hội, đặc biệt ở những mức tạ chiến thuật, để nuôi hy vọng cạnh tranh thứ hạng cao.

Sang ngày 20/10, Đặng Thị Linh Phượng là đại diện đầu tiên của nữ Việt Nam ra quân ở hạng 50kg lúc 09h30. Đây là nội dung đòi hỏi sự chính xác rất cao về kỹ thuật cũng như khả năng chịu áp lực. Nếu thể hiện được sự tự tin và giữ được nhịp thi đấu ổn định, Đặng Thị Linh Phượng hoàn toàn có thể hướng tới một vị trí khả quan. Trong bối cảnh các hạng cân nữ thường có sự bám đuổi sít sao, mọi sai sót dù nhỏ cũng có thể tạo nên khác biệt lớn.

Thi đấu muộn nhất trong số 4 tuyển thủ là Châu Hoàng Tuyết Loan, người sẽ tranh tài ở hạng nữ 55kg vào lúc 14h00 ngày 20/10. Việc ra sân sau cùng có thể tạo thêm áp lực khi đội đã có kết quả từ những nội dung trước, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội cho Châu Hoàng Tuyết Loan tận dụng kinh nghiệm theo dõi diễn biến thi đấu trong ngày để có sự chuẩn bị tốt hơn. Nếu đạt điểm rơi phong độ đúng lúc, đây có thể là một trong những nội dung mang lại niềm hy vọng cho cử tạ Việt Nam.

Nhìn chung, cơ hội của cử tạ người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026 sẽ phụ thuộc lớn vào phong độ thực tế khi bước vào thi đấu, khả năng giữ sự ổn định tâm lý cũng như tính toán chiến thuật ở từng mức tạ.

Dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của châu lục, 4 lực sĩ Việt Nam vẫn có quyền kỳ vọng tạo nên những phần thi tích cực, qua đó góp phần khẳng định vị thế của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại sân chơi lớn nhất châu Á.