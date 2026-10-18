Cử tạ người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại Nagoya

Vận động viên Cử tạ người khuyết tật Việt Nam Lê Văn Công (giữa) với các vận động viên nước bạn. (Ảnh: Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam)

Sáng 18/10, các vận động viên Cử tạ người khuyết tật Việt Nam tiến hành cân kiểm tra trước thi đấu, hoàn tất một trong những thủ tục quan trọng trước khi bước vào tranh tài trong hai ngày 19 và 20/10 tại Asian Para Games 5.

Đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội với 4 gương mặt gồm: Lê Văn Công (hạng 49kg nam), Nguyễn Bình An (hạng 54kg nam), Đặng Thị Linh Phượng (hạng 50kg nữ) và Châu Hoàng Tuyết Loan (hạng 55kg nữ), dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Quang Thái. Trước khi đến Nagoya, các vận động viên đã tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung hoàn thiện kỹ thuật, thể lực và phương án thi đấu phù hợp với từng hạng cân.

Ở môn Cử tạ người khuyết tật, thành tích được quyết định qua từng lượt nâng, trong đó kỹ thuật, khả năng kiểm soát mức tạ và tâm lý thi đấu đều có vai trò quan trọng. Với các lực sĩ Việt Nam, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều giải đấu quốc tế là lợi thế, song việc chuyển hóa sự chuẩn bị thành kết quả cụ thể trên bục thi đấu vẫn là thử thách lớn trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Cạnh tranh quyết liệt ở các hạng cân nam

Ở hạng 49kg nam, Lê Văn Công tiếp tục là niềm hy vọng của Cử tạ người khuyết tật Việt Nam. Từng giành Huy chương Vàng Paralympic Rio 2016, lực sĩ 42 tuổi đã khẳng định năng lực qua nhiều giải đấu lớn. Tại Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật mở rộng châu Á-châu Đại Dương tháng 4/2026, anh giành Huy chương Bạc với mức tạ 163kg, xếp sau A Hadi của Indonesia, người đạt 179kg.

Tại Nagoya, A Hadi tiếp tục là đối thủ đáng chú ý của Lê Văn Công. Bên cạnh đó, Omar Qarada của Jordan, đương kim vô địch Paralympic Paris 2024, cũng góp mặt, khiến cuộc đua ở hạng cân này được dự báo gay gắt. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Lê Văn Công cần phát huy sở trường, lựa chọn mức tạ hợp lý và duy trì sự ổn định qua các lượt nâng để hướng tới kết quả tốt nhất.

Vận động viên Cử tạ người khuyết tật Việt Nam Lê Văn Công làm thủ tục cân kiểm tra trước thi đấu. (Ảnh: Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam)

Ở hạng 54kg nam, Nguyễn Bình An cũng phải đối mặt với những đối thủ có trình độ cao, trong đó có David Degtyarev của Kazakhstan, nhà vô địch Paralympic Paris 2024 và Huy chương Vàng Asian Para Games Hàng Châu năm 2023. Để cạnh tranh hiệu quả, Bình An cần bảo đảm sự tập trung, thực hiện chính xác kỹ thuật và giữ nhịp độ thi đấu phù hợp. Việc lựa chọn mức tạ mở đầu, điều chỉnh phương án ở những lượt tiếp theo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội cải thiện thành tích. Do đó, sự phối hợp giữa vận động viên và Ban huấn luyện vì thế có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thi đấu.

Hai nữ lực sĩ hướng tới thành tích cao

Ở nội dung nữ, Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan mang đến Đại hội kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng quyết tâm chinh phục những cột mốc mới. Đặng Thị Linh Phượng tranh tài ở hạng 50kg nữ sau khi giành Huy chương Vàng ASEAN Para Games 13 năm 2026 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Tuy nhiên, sân chơi châu lục có mức độ cạnh tranh cao hơn với sự góp mặt của nhiều lực sĩ sở hữu thành tích nổi bật.

Theo đánh giá chuyên môn, Peiqing Xiao của Trung Quốc là một trong những đối thủ đáng chú ý. Vận động viên này từng giành Huy chương Đồng Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật thế giới năm 2023 tại Dubai và Huy chương Bạc Giải vô địch cử tạ châu Á-Thái Bình Dương năm 2026 tại Bangkok với mức tạ 110kg. Nasiba Tashpulatova của Uzbekistan cũng là đối thủ đáng gờm sau khi giành Huy chương Đồng giải vô địch thế giới năm 2025 tại Cairo, Ai Cập, với thành tích tốt nhất 111kg.

Tại Asian Para Games 4 ở Hàng Châu năm 2023, Linh Phượng giành Huy chương Bạc với mức tạ 101kg. Thành tích này là cơ sở để nữ lực sĩ hướng tới một cuộc tranh tài hiệu quả tại Nagoya. Việc duy trì sự bình tĩnh, thực hiện đúng kỹ thuật và phát huy khả năng ở từng lượt nâng sẽ quyết định cơ hội cạnh tranh thứ hạng của cô. Trong khi đó, Châu Hoàng Tuyết Loan góp mặt ở hạng 55kg nữ. Tại ASEAN Para Games 13, chị giành Huy chương Bạc với mức tạ 103kg. Ở đấu trường châu lục, nữ lực sĩ sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ giàu thành tích, trong đó có Kamolpan Kraratpet của Thái Lan, người giành Huy chương Đồng Paralympic Paris 2024 và Asian Para Games Hàng Châu 2023, cùng Cuijuan Xiao của Trung Quốc, vận động viên từng giành nhiều huy chương Paralympic.

Khu vực cân kiểm tra dành cho các nam vận động viên người khuyết tật. (Ảnh: Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam)

Ở giai đoạn hiện tại của sự nghiệp, việc duy trì thể lực và hồi phục sau tập luyện đặt ra những yêu cầu cao đối với Tuyết Loan. Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu lâu năm cùng sự chủ động trong chuẩn bị vẫn là những yếu tố giúp chị tự tin bước vào cuộc đua. Năm 2023, ở tuổi 48, nữ lực sĩ từng phá kỷ lục đại hội tại ASEAN Para Games 12 với mức tạ 105kg. Thành tích ấy cho thấy khả năng vượt qua giới hạn bản thân của một vận động viên nhiều năm gắn bó với thể thao thành tích cao.

Theo lịch thi đấu, Lê Văn Công tranh tài lúc 9 giờ 30 ngày 19/10, Nguyễn Bình An thi đấu lúc 14 giờ cùng ngày. Sang ngày 20/10, Đặng Thị Linh Phượng bước vào thi đấu lúc 9 giờ 30, còn Châu Hoàng Tuyết Loan tranh tài lúc 14 giờ. Cử tạ người khuyết tật tại Asian Para Games 5 quy tụ nhiều nhà vô địch thế giới và Paralympic. Theo thông tin trước Đại hội, 13 trong số 20 nhà vô địch Paralympic Paris 2024 sẽ góp mặt ở môn thể thao này tại Nagoya. Chất lượng chuyên môn cao khiến cuộc cạnh tranh huy chương ở nhiều hạng cân trở nên khó khăn, đòi hỏi các vận động viên phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến thuật phù hợp.

Với đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam, mục tiêu trước mắt là giúp từng lực sĩ phát huy tối đa năng lực, thực hiện thành công các lượt nâng và cạnh tranh thứ hạng cao. Những kết quả tại Nagoya cũng mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình đánh giá lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho chu kỳ Paralympic Los Angeles 2028.