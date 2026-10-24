Cử tạ người khuyết tật Việt Nam kết thúc tranh tài tại ASIAN Para Games 5

Đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam góp mặt với ba lực sĩ Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan.(Ảnh: HOÀI THU)

Nội dung đồng đội hỗn hợp của môn Cử tạ là nội dung lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội, với sự tham gia của 10 quốc gia, gồm Trung Quốc, Uzbekistan, Indonesia, Kazakhstan, Iraq, Thái Lan, Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản và Việt Nam.

Đội tuyển Cử tạ Việt Nam góp mặt với ba lực sĩ Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan. Theo thể thức thi đấu, thành tích của các vận động viên được quy đổi thành điểm Raza để so sánh giữa các đội, tạo điều kiện cho những lực sĩ thi đấu ở các hạng cân khác nhau cùng tranh tài.

Đội tuyển Cử tạ người khuyết tật Việt Nam trước giờ thi đấu. (Ảnh: HOÀI THU)

Ở vòng loại, Châu Hoàng Tuyết Loan hoàn thành mức tạ 101kg, đạt 90,82 điểm; Nguyễn Bình An nâng thành công 154kg, đạt 124,18 điểm; trong khi Lê Văn Công đạt mức tạ 163kg, tương đương 139,50 điểm. Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam đạt 354,52 điểm, xếp thứ sáu và không giành quyền vào nhóm 4 đội tranh huy chương.

Bốn đội tuyển có thành tích tốt nhất ở vòng loại gồm Iraq với 372,67 điểm, Uzbekistan đạt 372,12 điểm, Trung Quốc đạt 371,18 điểm và Indonesia đạt 364,94 điểm. Ở giai đoạn đối đầu trực tiếp, các đội tiếp tục cạnh tranh quyết liệt để giành quyền vào chung kết và tranh huy chương.

Trong trận chung kết, đội tuyển Iraq giành Huy chương Vàng với 378,99 điểm, trong khi Indonesia đạt 377,21 điểm, giành Huy chương Bạc. Ở trận tranh Huy chương Đồng, Trung Quốc vượt qua Uzbekistan với kết quả 367,39 điểm so với 130,56 điểm.

Châu Hoàng Tuyết Loan hoàn thành mức tạ 101kg. (Ảnh: HOÀI THU)

Như vậy, nội dung đồng đội hỗn hợp đã khép lại chương trình thi đấu môn cử tạ người khuyết tật tại Asian Para Games 5. Đối với Việt Nam, việc góp mặt ở nội dung mới là cơ hội để các lực sĩ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời đánh giá năng lực phối hợp và khả năng cạnh tranh ở thể thức đồng đội.

Sau một tuần tranh tài tại Aichi – Nagoya, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, xếp thứ 20 toàn đoàn. Ba vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp thuộc về Trung Quốc, chủ nhà Nhật Bản và Uzbekistan.

Lễ bế mạc Asian Para Games 5 diễn ra lúc 18 giờ ngày 24/10 theo giờ Nhật Bản, tại Sân vận động điền kinh Nagoya City Mizuho Park, khép lại kỳ Đại hội với những dấu ấn về nghị lực, tinh thần thể thao và sự hòa nhập của các vận động viên người khuyết tật châu Á.