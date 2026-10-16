Cử tạ người khuyết tật Việt Nam hoàn tất chuẩn bị tại Nhật Bản

Thông tin từ Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026 cho biết, 4 đô cử Lê Văn Công (49kg nam), Nguyễn Bình An (54kg nam), Đặng Thị Linh Phượng (50kg nữ) và Châu Hoàng Tuyết Loan (55kg nữ) đang tích cực tập luyện, làm quen điều kiện thi đấu.

Lê Văn Công (phải) cùng các đồng đội tích cực tập luyện, chuẩn bị cho đại hội. Ảnh: Đức Thọ

Đây đều là những hạng cân có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi VĐV kết hợp kỹ thuật, thể lực và tâm lý vững vàng để đạt kết quả tốt nhất trong từng lượt nâng tạ.

Theo lịch của ban tổ chức, môn cử tạ diễn ra tại Fukiage Hall, thuộc Trung tâm Xúc tiến Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ thành phố Nagoya.

Lê Văn Công sẽ mở màn cho đội tuyển Việt Nam ở hạng 49kg nam lúc 9 giờ 30 ngày 19.10. Cùng ngày, Nguyễn Bình An tranh tài ở hạng 54kg nam lúc 14 giờ.

Thi đấu sớm đòi hỏi Lê Văn Công nhanh chóng bắt nhịp với không khí đại hội và đạt trạng thái tốt ngay từ những lượt đẩy đầu tiên.

Trong khi đó, Nguyễn Bình An cần tính toán mức tạ hợp lý, tận dụng cơ hội để cạnh tranh thứ hạng ở nội dung được dự báo nhiều thử thách.

Ngày 20.10, Đặng Thị Linh Phượng thi đấu hạng 50kg nữ lúc 9 giờ 30, trước khi Châu Hoàng Tuyết Loan bước vào tranh tài ở hạng 55kg nữ lúc 14 giờ. Sự chính xác trong kỹ thuật, khả năng kiểm soát áp lực và kinh nghiệm thi đấu sẽ là những yếu tố quan trọng đối với hai đô cử.

Những buổi tập tại Nhật Bản là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các vận động viên bước vào tranh tài, với mục tiêu phát huy năng lực và đạt thành tích tốt nhất.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games 2026 với 36 thành viên, trong đó 21 VĐV tranh tài ở năm môn: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông và bóng bàn. Đô cử Lê Văn Công dự kiến vinh dự cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc đại hội vào ngày 18.10.