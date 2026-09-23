Cử tạ Khánh Hòa: Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc

Những năm gần đây, cử tạ Khánh Hòa gặt hái nhiều thành công ở cấp độ trẻ tại các giải đấu quốc gia, quốc tế. Ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tới đây, tuy lực lượng chỉ có 6 vận động viên (VĐV) nhưng đội tuyển cử tạ Khánh Hòa vẫn quyết tâm duy trì thành tích 2 huy chương đồng.

Các vận động viên đội tuyển cử tạ Khánh Hòa tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026.

Những nhân tố trẻ tài năng

Trong 2 năm trở lại đây, cử tạ Khánh Hòa cho thấy sự tiến bộ về công tác đào tạo VĐV trẻ qua việc gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu quốc gia, quốc tế. Tham gia Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên toàn quốc 2025 diễn ra ở tỉnh Đắk Lắk, đoàn cử tạ Khánh Hòa với 8 VĐV nam, nữ đã xuất sắc xếp hạng 7 toàn đoàn với 3 huy chương vàng và 6 huy chương bạc. Nổi bật là VĐV Nguyễn Thành Duy (sinh năm 2009, thi đấu ở hạng cân 67kg) đã độc chiếm 3 huy chương vàng với thành tích tổng cử 271kg.

Cũng trong năm 2025, đô cử trẻ Nguyễn Thành Duy tiếp tục tạo bất ngờ cho làng cử tạ Việt Nam và cả châu lục khi lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao trẻ châu Á (tại Bahrain) nhưng đã chinh phục thành công mức tạ 156kg nội dung cử đẩy và tổng cử 276kg. Nguyễn Thành Duy đã vượt qua VĐV người Trung Quốc để giành huy chương vàng.

Trong năm 2026, cử tạ Khánh Hòa tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường quốc tế khi xuất sắc mang về 5 tấm huy chương các loại ở Giải vô địch cử tạ thiếu niên, trẻ châu Á (tại Uzbekistan). Trong đó, VĐV Nguyễn Thành Duy giành 1 huy chương vàng nội dung cử đẩy (153kg), 1 huy chương đồng nội dung cử giật (125kg) và 1 huy chương bạc tổng cử (278 kg). Một gương mặt khác cũng ấn tượng không kém là Mấu Thị Bảy (sinh năm 2012, thi đấu hạng cân 45kg) cũng đóng góp 2 huy chương đồng ở nội dung cử đẩy (79kg) và tổng cử (142kg).

Mục tiêu có 2 huy chương

Thời gian này, đội tuyển cử tạ Khánh Hòa tập trung chuẩn bị cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (tại TP. Hồ Chí Minh). Ông Lê Minh Chính - Huấn luyện viên đội tuyển cử tạ Khánh Hòa cho biết, đội đang tập trung toàn lực cho đại hội. Mục tiêu của đội tuyển là duy trì thành tích như các kỳ đại hội trước. Dù đội tuyển đạt được nhiều thành tích tại các giải quốc gia, quốc tế song chủ yếu ở cấp độ trẻ. Trong khi đó, các tỉnh, thành phố khác có lực lượng rất mạnh; đặc biệt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng… đều sở hữu lực lượng vượt trội khi có các VĐV đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, tham gia đại hội, đội tuyển cử tạ Khánh Hòa phấn đấu giành 2 huy chương đồng.

Trong số 6 VĐV cử tạ Khánh Hòa tham gia đại hội, Nguyễn Thành Duy và Ngô Thị Mỹ Phước là 2 gương mặt được kỳ vọng nhất. Ở hạng cân 48kg, Ngô Thị Mỹ Phước là VĐV dày dạn kinh nghiệm với nhiều huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải vô địch câu lạc bộ quốc gia. Còn về Nguyễn Thành Duy, sau những màn trình diễn ấn tượng ở đấu trường châu Á, đến với Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ tập trung vào nội dung cử đẩy với mục tiêu có huy chương đồng, thậm chí không loại trừ khả năng đạt thành tích tốt hơn.

Theo dự kiến, đội tuyển cử tạ Khánh Hòa sẽ có chuyến tập huấn 10 ngày tại TP. Đà Nẵng. Đây là cơ sở để Ban huấn luyện đội tuyển kiểm tra, đánh giá lực lượng và điều chỉnh chuyên môn trước ngày tham gia đại hội. So với các tỉnh, thành phố khác, lực lượng VĐV cử tạ Khánh Hòa tuy ít, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực để đạt thành tích tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.