Cú sụp đổ của Chengdu Rongcheng và nghịch lý bóng đá Trung Quốc

Chengdu Rongcheng đánh mất chức vô địch Trung Quốc dù từng dẫn đối thủ cạnh tranh trực tiếp tới 18 điểm.

Chengdu Rongcheng chỉ cần một điểm trong bốn vòng cuối để lần đầu vô địch Chinese Super League. Nhiệm vụ tưởng như đơn giản với đội bóng dẫn đầu gần suốt mùa giải, nhưng thầy trò HLV John Aloisi lại thua cả bốn trận, lần lượt trước Tianjin Jinmen Tiger, Shanghai Port, Dalian Yingbo và Shandong Taishan.

Thất bại 2-3 trước Shandong hôm 8/11 khiến Chengdu dừng lại ở 52 điểm. Cùng thời điểm, Dalian Yingbo thắng Tianjin 3-1, san bằng điểm số và giành chức vô địch nhờ thành tích đối đầu tốt hơn.

Kịch bản càng khó tin khi Chengdu từng bỏ xa Dalian tới 18 điểm sau vòng 16. Ngay cả khi giải chỉ còn bốn vòng, khoảng cách vẫn là 12 điểm. Theo China News Service, đội bóng này bỏ lỡ tổng cộng 7 cơ hội đăng quang, trong khi Dalian kết thúc mùa giải bằng 5 chiến thắng liên tiếp.

Chengdu tự đánh mất chức vô địch

Sự sụp đổ của Chengdu không bắt đầu từ trận thua Shandong. Những dấu hiệu bất ổn xuất hiện trước đó, khi đội bóng vốn chơi pressing quyết liệt, chuyển trạng thái nhanh bắt đầu bộc lộ vấn đề về thể lực và chiều sâu lực lượng.

Trong 12 vòng đầu, Chengdu bất bại với 11 chiến thắng và một trận hòa, có thời điểm thắng 9 trận liên tiếp. Hàng công với Felipe, Romulo và Wei Shihao giúp họ tạo khoảng cách lớn với nhóm bám đuổi. Nhưng càng về cuối mùa, những cầu thủ quan trọng lần lượt gặp vấn đề.

Felipe ghi 17 bàn nhưng từng phải nghỉ thi đấu nhiều tuần. Wei Shihao bị treo giò ba trận sau sự cố ở trận gặp Henan, trong khi Romulo, Wellington Silva và Han Pengfei chịu ảnh hưởng bởi chấn thương. Khi các trụ cột không còn duy trì được phong độ, Chengdu thiếu phương án thay thế tương xứng.

Chengdu Rongcheng trải qua một trong những cú sụp đổ khó tin nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc, dù từng nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch.

Tờ Chuan Guan News chỉ ra sai lầm lớn của đội bóng nằm ở kỳ chuyển nhượng hè. Ban lãnh đạo không bổ sung đủ nhân sự dù Chengdu đang đứng trước cơ hội lịch sử. Sự chủ quan khiến HLV Aloisi gần như không có lựa chọn khi đội hình chính quá tải.

Nhà cầm quân người Australia cũng bị chỉ trích vì quá phụ thuộc vào sơ đồ 4-2-4. Việc sử dụng nhiều cầu thủ tấn công khiến Chengdu thường xuyên để lộ khoảng trống ở trung tuyến. Jussa không đủ sức quán xuyến khu vực giữa sân, đặc biệt trước những đối thủ có khả năng phản công nhanh.

Trận thua Shanghai Port 0-3 phơi bày những hạn chế ấy. Chengdu kiểm soát bóng nhưng thiếu khả năng tạo đột biến, trong khi hệ thống phòng ngự liên tục bị khai thác. Từ vòng 26 đến vòng 29, họ không ghi nổi bàn thắng nào.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất có lẽ nằm ở tâm lý. Trước Dalian ở vòng áp chót, Felipe đá hỏng phạt đền, còn bàn thắng muộn của Hu Hetao không được công nhận. Chengdu thua 0-1 ngay trên sân nhà, dù chỉ cần hòa để nâng cúp.

Tờ Xinmin Evening News nhận định những cơ hội bị bỏ lỡ liên tiếp khiến sức ép ngày càng lớn. Chengdu không còn thi đấu với sự tự tin của đội dẫn đầu, mà mang tâm lý sợ đánh mất thành quả.

Aloisi cũng thừa nhận áp lực tâm lý ảnh hưởng nghiêm trọng đến cầu thủ. Theo Tân Hoa Xã, HLV người Australia cho rằng khát vọng vô địch quá lớn khiến đội bóng mất ổn định ở những thời điểm quan trọng.

Một tập thể từng thắng 11 trong 12 trận đầu mùa cuối cùng chỉ giành được một điểm trong năm vòng cuối. Chengdu không thiếu cơ hội, nhưng thiếu bản lĩnh để tận dụng chúng.

Nghịch lý phía sau cuộc đua vô địch Trung Quốc

Thất bại của Chengdu còn phản ánh những vấn đề rộng hơn của Chinese Super League, giải đấu đang tìm cách xây dựng lại hình ảnh sau nhiều năm biến động.

Chengdu Rongcheng khép lại mùa giải 2026 với vị trí á quân, nhưng cú sụp đổ của họ để lại nhiều câu hỏi về năng lực quản trị và sự ổn định của bóng đá Trung Quốc.

Trước mùa giải 2026, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc trừ điểm 9 trong số 16 đội vì những sai phạm liên quan đến dàn xếp tỷ số, cá cược và tham nhũng. Shanghai Port, Shanghai Shenhua và Beijing Guoan đều chịu án phạt, trong khi Chengdu không bị ảnh hưởng.

Theo Beijing Daily, hoàn cảnh đặc biệt ấy góp phần tạo lợi thế cho Chengdu ở giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, khi các đối thủ dần ổn định, những hạn chế về lực lượng và chiến thuật của đội dẫn đầu bắt đầu lộ rõ.

Điều đáng chú ý là Dalian Yingbo không sở hữu thành tích áp đảo. Đội bóng mới chơi mùa thứ hai tại Chinese Super League kết thúc giải với 16 trận thắng, 4 hòa và 10 thua, hiệu số bàn thắng bại chỉ +5.

Chengdu thắng 15 trận, hòa 7 và thua 8, sở hữu hiệu số +15 nhưng vẫn về nhì. Dalian giành chức vô địch nhờ thắng cả hai cuộc đối đầu trực tiếp. Một đội thua tới 10 trận vẫn đăng quang, trong khi đội dẫn đầu gần suốt mùa giải lại trắng tay.

Sự bất ổn còn thể hiện ở những CLB từng thành công. Wuhan Three Towns vô địch Trung Quốc năm 2022 ngay trong mùa đầu thăng hạng, nhưng phải xuống hạng chỉ bốn năm sau. China News Service chỉ ra tình trạng mất trụ cột, thay HLV liên tục và thiếu định hướng phát triển dài hạn là những nguyên nhân khiến Wuhan sa sút.

Ngược lại, sức hút của giải đấu vẫn rất lớn. Dalian Yingbo thu hút trung bình hơn 60.000 khán giả mỗi trận sân nhà trong mùa giải 2026. Riêng trận cuối gặp Tianjin, sân Suoyuwan đón 62.619 người.

Chinese Super League vì thế tồn tại hai hình ảnh trái ngược. Những khán đài đông kín, cuộc đua vô địch hấp dẫn và sự nổi lên của các thế lực mới mang đến tín hiệu tích cực. Nhưng phía sau vẫn là những vấn đề về quản trị, tài chính và tính ổn định của các CLB.

Chengdu chính là ví dụ rõ ràng. Đội bóng tiến bộ từ vị trí thứ 5 năm 2022 lên á quân năm 2026, nhưng thành công trên sân chưa đi cùng nền tảng đủ vững chắc để vượt qua khủng hoảng.

Khoảng cách 18 điểm từng khiến chức vô địch tưởng như nằm chắc trong tay Chengdu. Cuối cùng, họ không giành nổi một điểm cần thiết. Bóng đá Trung Quốc có thể tạo ra những cuộc đua kịch tính, nhưng để phát triển bền vững, các CLB cần nhiều hơn một mùa giải thăng hoa.