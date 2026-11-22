Chiếc thẻ đỏ của Gonzalo Luján ở hiệp một khiến nhà đương kim vô địch rơi vào thế khó, trước khi đội khách liên tiếp trừng phạt những sai lầm của Miami. Trận thua này khiến cho Messi và các đồng đội rơi vào cảnh cực khó để lật ngược tình thế ở lượt về.

Phút thứ 8, Columbus Crew được hưởng phạt đền sau tình huống Dayne St. Clair phạm lỗi với Gonzalo Tapia trong vòng cấm. Tiền đạo người Argentina thực hiện thành công cú sút trên chấm 11 m, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0. Inter Miami chưa kịp tìm lại thế trận đã phải đối diện thêm bất lợi khi Gonzalo Luján nhận thẻ đỏ ở phút 36, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người.

Messi và Inter Miami nhận cú sốc lớn ngay trận mở màn play-off MLS Cup 2026 khi để Columbus Crew đánh bại với tỷ số 3-0. Ảnh: Inter Miami

Messi có cơ hội đáng chú ý ở phút 23 nhưng cú dứt điểm cận thành bị thủ môn Patrick Schulte cản phá. Đến phút 31, thủ thành Columbus tiếp tục chiến thắng trong pha đối mặt với Messi từ tình huống đá phạt. Hai lần bị từ chối khiến siêu sao Argentina không thể tạo ra khác biệt trong hiệp đấu mà Inter Miami gặp nhiều khó khăn.

Sang hiệp hai, Columbus nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người để gia tăng cách biệt. Phút 52, Taha Habroune kết thúc pha phối hợp đẹp mắt của đội khách bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Inter Miami chưa kịp ổn định lại hàng phòng ngự thì sáu phút sau, Gonzalo Tapia hoàn tất cú đúp. Tiền đạo Columbus dứt điểm đưa bóng vượt qua Dayne St. Clair, nâng tỷ số lên 3-0 và đẩy đội chủ nhà vào tình thế vô cùng khó khăn.

Trong khoảng thời gian còn lại, Inter Miami cố gắng tìm bàn thắng nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Patrick Schulte có một trận đấu xuất sắc với 5 pha cứu thua, trong đó nhiều lần từ chối Messi. Columbus Crew bảo vệ thành công cách biệt, giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách và tạo ra cú sốc lớn ở vòng đầu play-off MLS Cup 2026.

Trước trận đấu, Messi được trao Chiếc giày vàng MLS 2026 sau mùa giải ghi 26 bàn và 17 kiến tạo. Nhưng ngày nhận danh hiệu cá nhân lại kết thúc bằng thất bại cay đắng của Inter Miami. Columbus Crew vươn lên dẫn trước trong loạt đấu best-of-three, đồng thời đứng trước cơ hội loại nhà đương kim vô địch nếu tiếp tục giành chiến thắng ở trận thứ hai vào ngày 27/11.