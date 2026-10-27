'Cú sốc' nứt màn hình iPhone Duo cũng chưa bằng nỗi thất vọng này của dân Tech Geek

Với việc ra mắt chiếc điện thoại gập đầu tiên mang tên "iPhone Duo", Apple đã bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với Samsung Electronics. Tuy nhiên, thiết bị này, với mức giá khởi điểm từ khoảng gần 65 triệu đồng đã gây ra nhiều tranh cãi về khả năng cạnh tranh, do thiếu vắng một số tính năng quan trọng vốn có trên các dòng iPhone hiện tại.

Theo thông tin từ Apple và ngành công nghệ thông tin vào ngày 27/10, iPhone Duo được trang bị camera chính 48 Megapixel cùng một camera góc siêu rộng ở mặt sau, nhưng lại thiếu ống kính tele chuyên dụng. Mặc dù camera chính cho phép zoom với chất lượng tương đương quang học ở mức 2X, nhưng cơ chế này khác biệt so với các hệ thống sử dụng ống kính tele chuyên dụng để chụp các vật thể ở xa. Như vậy, dù có mức giá lên tới hơn 65 triệu đồng, thiết bị này vẫn phải chấp nhận một số cắt giảm trong cấu hình camera.

Phương thức xác thực sinh trắc học cũng đã thay đổi. Thay vì Face ID, hệ thống nhận diện khuôn mặt vốn có trên các mẫu iPhone hiện nay, iPhone Duo sử dụng Touch ID, với cảm biến vân tay được tích hợp vào nút nguồn đặt ở cạnh bên. Mặc dù lựa chọn thiết kế này có thể là do những hạn chế về độ dày thiết bị và không gian bên trong, nhưng những người dùng đã quen với tính năng nhận diện khuôn mặt sẽ cần phải thích nghi với cách mở khóa mới này. Tóm lại, một tính năng vốn là tiêu chuẩn trên các dòng iPhone cao cấp đã không xuất hiện trên những mẫu điện thoại gập này. Đây là thay đổi mà các 'fan Táo' cực kỳ thất vọng. Trong một cộng đồng trực tuyến với khoảng 2,41 triệu thành viên, một người dùng nhận xét: "Nếu thế hệ thứ hai của dòng điện thoại gập này được trang bị các tính năng như Face ID và camera tele, tôi sẽ cảm thấy 'sốc nặng' khi đã mua phiên bản hiện tại".

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 của Samsung lại áp dụng một cách tiếp cận khác đối với cấu hình camera. Thiết bị này sở hữu một camera góc rộng 50 Megapixel và một camera góc siêu rộng 50 Megapixel ở mặt sau. Tương tự như iPhone Duo, máy không có ống kính tele chuyên dụng mà tập trung tối ưu hóa hệ thống camera dựa trên các ống kính góc rộng và góc siêu rộng. Mặc dù cả hai thiết bị đều được trang bị phần cứng thiết kế riêng cho kiểu dáng gập, chúng vẫn có sự khác biệt về các tính năng cụ thể, cũng như phương thức triển khai.

Tính linh hoạt khi mang theo là một khía cạnh khác để so sánh. iPhone Duo nặng 254g, nặng hơn 53g so với Galaxy Z Fold 8 (201g). Khi gập lại, iPhone Duo có độ dày 11,3mm, trong khi con số này ở Galaxy Z Fold 8 là 9,7mm. Trong ngành công nghệ, người ta cho rằng, đối với điện thoại gập, sự thuận tiện khi mang theo và cầm nắm thiết bị ở trạng thái gập, chứ không chỉ là kích thước khi mở ra, là yếu tố then chốt đối với người tiêu dùng.

Chiến lược của Apple đối với iPhone Duo là kết hợp màn hình lớn với hệ sinh thái iOS, mang đến trải nghiệm người dùng khác biệt so với các dòng iPhone hiện có. Trong khi đó, Samsung Electronics tiếp cận thị trường bằng cách tận dụng chuyên môn thiết kế và danh mục sản phẩm đã được đúc kết qua nhiều thế hệ điện thoại gập.

Vì iPhone Duo, điện thoại gập đầu tiên của Apple có những điều chỉnh về tính năng để phù hợp với kiểu dáng đặc thù thay vì chỉ đơn thuần kế thừa mọi chức năng từ các thế hệ iPhone trước, người tiêu dùng có khả năng sẽ nhìn nhận vượt ra ngoài tên tuổi thương hiệu để đánh giá kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật thực tế, cũng như khả năng sử dụng của thiết bị.