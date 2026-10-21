Cú sốc năng lượng mới giáng xuống Đức

Giá các sản phẩm dầu mỏ tại Đức - tính theo giá nhà sản xuất -trong tháng 9 tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,2% so với tháng 8. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo đài RT, giá các sản phẩm dầu mỏ tại Đức tăng mạnh, trong đó giá xăng và dầu diesel tăng gần 49%, còn dầu sưởi ấm gần như tăng gấp đôi trong vòng một năm.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu tiếp tục chật vật với những hệ lụy từ việc cắt đứt nguồn cung năng lượng Nga vào năm 2022, nay lại chịu thêm sức ép từ cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Theo số liệu Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 20/10, giá các sản phẩm dầu mỏ tính theo giá nhà sản xuất trong tháng 9 tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,2% so với tháng 8. Trong đó, giá dầu sưởi ấm tăng 91,8%, nhiên liệu động cơ tăng 48,6%, còn naphtha, nguyên liệu được sử dụng trong ngành công nghiệp hóa chất, tăng 53,8%.

Các số liệu này phản ánh giá tại khâu sản xuất, không phải mức giá người tiêu dùng phải trả tại các trạm xăng.

Sức ép cũng lan rộng trong toàn ngành năng lượng. Giá năng lượng tại khâu sản xuất tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chi phí phân phối khí đốt tự nhiên tăng 15% và giá điện tăng 8,2%.

Hóa đơn nhập khẩu dầu thô của Đức cũng tăng mạnh, bất chấp lượng dầu mua vào giảm nhẹ. Trong 8 tháng đầu năm 2026, chi phí nhập khẩu dầu thô của nước này tăng 21,7%, lên 30 tỷ euro (33,6 tỷ USD), trong khi khối lượng nhập khẩu giảm 0,6%, xuống còn 49,1 triệu tấn. Destatis cho biết nguyên nhân chủ yếu là giá dầu thô tăng do xung đột Trung Đông.

Áp lực đã lan sang lĩnh vực công nghiệp Đức. Giá sản xuất nói chung trong tháng 9 tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2023. Giá nguyên vật liệu và linh kiện phục vụ sản xuất tăng 6,4%, trong khi giá máy móc và thiết bị tăng 2,4%. Nếu không tính năng lượng, giá sản xuất vẫn tăng 3,2%.

Cuộc chiến tại Iran đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, qua đó đẩy giá năng lượng trên thế giới lên cao. Giá dầu Brent ngày 20/10 vượt 111 USD/thùng, mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi dầu WTI của Mỹ vượt 104 USD/thùng.

Mặc dù lượng dầu thô vận chuyển từ khu vực Vùng Vịnh được cho là đã phục hồi lên khoảng 80% mức trước chiến tranh, các cuộc tấn công mới của Iran nhằm vào tàu thuyền vẫn khiến thị trường lo ngại. Giao tranh leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen cũng làm gia tăng sức ép, khi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia cùng những cuộc đụng độ mới gần eo biển Bab el-Mandeb đe dọa thêm một tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với các thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, những khó khăn về năng lượng của Đức đã xuất hiện từ trước cuộc khủng hoảng Trung Đông. Kể từ khi từ bỏ nguồn năng lượng giá rẻ của Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, nước này phải đối mặt với chi phí cao, buộc các nhà sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng phải tìm kiếm những nguồn cung thay thế đắt đỏ hơn.

Trước khi quan hệ năng lượng bị cắt đứt, Nga cung cấp 55% lượng khí đốt nhập khẩu của Đức. Kể từ đó, lượng khí đốt nhập khẩu trực tiếp từ Nga đã giảm về 0. Theo các thông tin được đăng tải, Đức hiện phải trả mức giá khí đốt cao gấp 5 lần.

Na Uy, Hà Lan và Bỉ đã trở thành những nhà cung cấp khí đốt chủ chốt của Đức, lần lượt chiếm 44%, 24% và 21%. Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ cũng chiếm một phần đáng kể trong nguồn cung còn lại.

Theo truyền thông Đức tháng trước, Berlin đã chi khoảng 50 tỷ euro để giảm nhẹ tác động của cú sốc giá năng lượng kể từ khi cắt giảm nhập khẩu khí đốt Nga. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn trì trệ, trong khi số doanh nghiệp mất khả năng thanh toán trong nửa đầu năm 2026 đã lên mức cao nhất trong 13 năm. Thủ tướng Friedrich Merz gần đây cũng liên hệ những khó khăn năng lượng của Đức với việc mất đi nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga.

Trong khi đó, Berlin đã cam kết dành 96 tỷ euro hỗ trợ liên quan đến Ukraine, triển khai chương trình tái vũ trang trị giá 100 tỷ euro và đặt mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng cốt lõi lên 3,5% GDP vào năm 2029.

Việc tăng chi tiêu quân sự trong bối cảnh nhu cầu trong nước chịu sức ép đã vấp phải chỉ trích. Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Merz giảm xuống mức thấp kỷ lục 10% trong một cuộc thăm dò hồi tháng 10. Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông cũng chịu nhiều thất bại trong các cuộc bầu cử, trong khi đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cánh hữu vượt lên trên khối do CDU dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc. AfD đã kêu gọi khôi phục nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Moskva từ lâu cho rằng các biện pháp trừng phạt năng lượng của phương Tây phản tác dụng, khiến dòng xuất khẩu năng lượng của Nga chuyển hướng sang các thị trường khác, trong khi người tiêu dùng châu Âu phải trả nhiều tiền hơn cho các nguồn cung thay thế. Nga tuyên bố sẵn sàng bù đắp tình trạng thiếu hụt và nối lại hoạt động cung cấp năng lượng, nhưng cho biết những đề xuất này chưa nhận được phản hồi.