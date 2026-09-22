Cú sốc lớn với tiền vệ Quang Hải

Đây chắc chắn là tổn thất đáng tiếc với HLV Kim Sang Sik ngay trước thời điểm đội tuyển bước vào hành trình bảo vệ vị thế tại sân chơi khu vực.

Để khỏa lấp khoảng trống ở tuyến giữa, HLV Kim Sang Sik quyết định triệu tập bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ đang khoác áo Becamex TP.HCM được kỳ vọng mang đến thêm phương án cho hàng tiền vệ tuyển Việt Nam trong những trận đấu sắp tới.

Minh Khoa sinh năm 2001 và từng là thành viên của U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tiền vệ này sau đó tiếp tục góp mặt tại VCK U23 châu Á 2024 tổ chức ở Qatar, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể cùng tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi gặp chấn thương cổ chân trái. Ảnh: VFF

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Minh Khoa đến khi anh được trao cơ hội khoác áo ĐTQG. Tiền vệ sinh năm 2001 đá chính trong chiến thắng 5-0 của tuyển Việt Nam trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Việc được HLV Kim Sang Sik tiếp tục triệu tập cho FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy Minh Khoa đang nằm trong kế hoạch nhân sự của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Sự xuất hiện của Minh Khoa phần nào giúp HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn sau khi Quang Hải phải rút lui. Dù vậy, việc mất một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quang Hải chắc chắn khiến tuyển Việt Nam phải điều chỉnh phương án nhân sự và cách vận hành ở tuyến giữa.

Quang Hải là một trong những tiền vệ giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Bởi vậy, chấn thương ngay trước giải đấu khiến tiền vệ này bỏ lỡ một trong những dịp quan trọng của tuyển Việt Nam trong năm 2026.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung.

Sau đó, tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Thái Lan vào ngày 29/9 và Pakistan vào ngày 2/10. Việc Quang Hải vắng mặt buộc HLV Kim Sang Sik phải nhanh chóng tìm ra phương án thay thế phù hợp khi thời gian chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên không còn nhiều.