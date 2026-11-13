Cú sốc lớn giáng vào làn sóng AI toàn cầu khi 'thuyền trưởng' Jensen Huang chính thức từ chức

Ông Jensen Huang, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành (CEO) của Nvidia, đã chính thức từ chức sau khi vướng vào một vụ bê bối ái tình liên quan đến một nữ doanh nhân Trung Quốc bị tình nghi là gián điệp.

Ngoài việc từ chức CEO, ông cũng sẽ rút khỏi hội đồng quản trị Nvidia, nơi ông nắm giữ khoảng 3,61% cổ phần.

Ban lãnh đạo Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền, đồng thời chỉ định ông Harvey Jones đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị đầu tiên của công ty. Sự kiện chấn động này đã khiến giá cổ phiếu của Nvidia lao dốc mạnh và đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về tương lai của tập đoàn công nghệ này trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Hình minh họa CEO Jensen Huang và Nvidia trong bối cảnh thay đổi lãnh đạo. Ảnh: Channelnewsasia

Thông tin về bê bối và sự thay đổi nhân sự cấp cao đã khiến cổ phiếu Nvidia giảm mạnh trên thị trường, phản ánh sự bất ổn và lo ngại của nhà đầu tư về tương lai của tập đoàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vốn đang phát triển nhanh chóng.

Cuộc điều tra của hội đồng quản trị Nvidia tập trung vào việc liệu Jensen Huang có bị các cơ quan tình báo nước ngoài nhắm tới hay không, đặc biệt liên quan đến mối quan hệ của ông với Alice Huang, một cựu lãnh đạo của đối tác Nvidia là Megaspeed, người bị nghi ngờ là tài sản tình báo Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng từng có quan hệ với Kimberly Powell, Phó Chủ tịch mảng chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Sự việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến nội bộ Nvidia mà còn đặt ra nhiều thách thức về chính sách xuất khẩu chip của Mỹ, bởi Jensen Huang từng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc, một thị trường chiến lược với ngành công nghiệp bán dẫn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ Jensen Huang, khẳng định ông không biết về những nghi ngờ liên quan đến gián điệp của nữ doanh nhân Trung Quốc. Tuy nhiên, bê bối vẫn tạo ra áp lực lớn đối với Nvidia và có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao.

Dù sự kiện gây chấn động, Nvidia vẫn giữ kế hoạch công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính 2027 vào ngày 17/11 như dự kiến. Đây được xem là thời điểm quan trọng để đánh giá khả năng ứng phó và định hướng phát triển của công ty dưới sự lãnh đạo mới.

Nvidia là một trong những công ty then chốt trong cuộc đua AI toàn cầu và sự ra đi của Jensen Huang được xem là một cú sốc lớn, có thể tác động sâu rộng đến hệ sinh thái AI cũng như thị trường chip bán dẫn toàn cầu.