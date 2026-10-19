Cú sốc của siêu mẫu Võ Hoàng Yến vì thí sinh 'vé vàng'

Theo Thời báo VTV, trong tập 3 "The Face Vietnam 2026", sau quyết định giữ lại cả hai thí sinh tại vòng loại đầu tiên của Huấn luyện viên (HLV) H’Hen Niê, đội hình của chương trình tiếp tục bảo toàn số lượng với 18 thí sinh để bước vào thử thách tiếp theo.

Các thí sinh sẽ đối mặt với “bài toán” sáng tạo viral video để quảng bá cho thương hiệu đồng hành. Mỗi đội sẽ thực hiện một viral video với thời lượng tối đa 120 giây nhằm quảng bá sản phẩm với 3 tình huống “Fashion Emergency” bất ngờ liên tiếp trong ba bối cảnh được thiết lập sẵn, đồng thời sáng tạo slogan ngắn gọn, bắt tai và dễ ghi nhớ.

Thử thách càng thêm áp lực khi các HLV không được chỉ đạo thí sinh trong 5 phút đầu tiên và ba đội sẽ có 180 phút để dựng và hoàn thiện video.

Các thí sinh bước vào thử thách mới khi thực hiện video quảng bá sản phẩm.

Lãnh Thanh trở thành trợ thủ của HLV Anh Thư khi tích cực điều phối, kết nối các thành viên trên trường quay. HLV Anh Thư giúp cả đội duy trì nhịp làm việc ổn định.

Trong khi đó, đội H’Hen Niê lại rơi vào thế khó khi nàng hậu bất ngờ thay đổi toàn bộ kịch bản ngay sau 5 phút đầu tiên, khiến các thành viên liên tục loay hoay. Ở lượt thi cuối cùng, đội Võ Hoàng Yến cũng gặp vấn đề khi Lê Thị Giang liên tục mắc lỗi dù đã được Mai Bảo Vinh nhắc nhở.

Kết quả, đội của Anh Thư có sản phẩm hoàn thiện tốt nhất theo đánh giá của giám khảo.

Đội Anh Thư giành chiến thắng trong thử thách chính của tập 3.

Hai đội HLV H’Hen Niê và Võ Hoàng Yến phải cử thí sinh vào vòng loại kép khi tập trước chưa có thí sinh nào ra về. Bốn cái tên phải đối diện với HLV Anh Thư tại vòng loại gồm: Minh Anh và Lê Thị Giang (đội HLV Võ Hoàng Yến) cùng Huỳnh Nhựt và Xuân Thắng (đội HLV H’Hen Niê).

Tại phòng loại, HLV Anh Thư bất ngờ quyết định đưa một thí sinh của đội H’Hen Niê trở về an toàn. Đứng trước lựa chọn khó khăn, H’Hen Niê nghẹn ngào nắm tay Xuân Thắng rời phòng loại.

Minh Anh là thí sinh thuyết phục được HLV Anh Thư vì thế hành trình của Huỳnh Nhựt và Lê Thị Giang chính thức khép lại. Lựa chọn này tạo nên cú sốc lớn tại vòng loại tập 3 "The Face Vietnam 2026" vì Lê Giang là một trong số những ứng cử viên được nhìn nhận sáng giá với ngoại hình đậm chất điện ảnh và từng sở hữu tấm "vé vàng" (được cả 3 HLV lựa chọn) trong vòng chọn đội.

Lê Giang và Huỳnh Nhựt bị loại.

HLV Võ Hoàng Yến đã sửng sốt với kết quả và ngất xỉu khi nhận tin. Với hai chiến thắng lần lượt thuộc về H'Hen Niê và Anh Thư cũng như việc mất đi "gà chiến" trong đội hình, siêu mẫu Võ Hoàng Yến được trông đợi sẽ có màn "phục thù" trong tập tiếp theo.

(Ảnh VTV/CTCC)