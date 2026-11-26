Cú sốc ở tuổi 42 và nỗi bất lực của người cha

Ở tuổi 42, khi sự nghiệp đang phát triển, có vợ và hai con nhỏ, ông N.T.T (làm đạo diễn ở TPHCM) bất ngờ nhận chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Tin dữ khiến người đàn ông vốn quen sống có kế hoạch rơi vào trạng thái sốc, thất vọng, chán chường.

Ông T. chia sẻ mình từng hình dung cuộc đời ở tuổi 40, 50 hay 60 sẽ diễn ra như thế nào nhưng bệnh tật đã thay đổi.

"Căn bệnh phá hết mọi kế hoạch của tôi. Tôi rất sốc, thất vọng, chán chường và thấy tương lai mình khép lại", người đàn ông này nhớ lại.

Với ông T., nỗi đau lớn nhất không nằm ở những biểu hiện như run tay chân, cứng cơ hay đi lại khó khăn. Điều khiến người đàn ông này ám ảnh hơn là cảm giác không còn kiểm soát được cơ thể, dần đánh mất sự nhanh nhẹn và khả năng chủ động vốn có.

Ông kể, có lần đưa con trai khi đó mới 3 tuổi đi công viên. Thấy con chơi trò đu quay không cẩn thận và có nguy cơ bị ngã, ông đã nhận ra tình huống nhưng không thể lập tức tiến tới để đỡ con.

"Tôi vẫn muốn yêu thương, chăm sóc, gánh vác cho mọi người nhưng không làm được. Đó là cảm giác bất lực", ông nói.

Mặc cảm trở nên phụ thuộc là điều nhiều bệnh nhân Parkinson phải đối mặt. Đôi khi, những tổn thương tâm lý ấy còn nặng nề hơn cả các triệu chứng vận động.

Vợ chồng anh T. chia sẻ về căn bệnh của mình. Ảnh: M.Trí.

Điều đáng nói, trước khi có những biểu hiện rõ rệt về vận động, ông T. đã có những thay đổi mà chính mình không nhận ra.

Từ một người năng nổ, thích gặp gỡ bạn bè, hào hứng với công việc, ông T. bỗng trở nên thờ ơ, không còn thiết tha với những hoạt động từng yêu thích. Ông từng nghĩ bản thân thiếu nghị lực, bạc nhược và cố gắng tìm cách cải thiện nhưng không thành công.

Một trong những ký ức khiến vợ chồng ông T. day dứt là khoảng thời gian sau khi sinh con đầu lòng.

Ông vẫn nói những lời yêu thương, quan tâm vợ con nhưng nét mặt lại ít biểu lộ cảm xúc. Sự khác biệt giữa lời nói và biểu cảm khiến người vợ hoang mang, bất an, thậm chí nghĩ rằng chồng không còn tình cảm với mình. Điều này khiến vợ ông T. rơi vào trầm cảm sau sinh, phải điều trị.

Sau này, vợ chồng ông T. mới biết biểu hiện trên khuôn mặt của chồng có thể liên quan đến tình trạng giảm biểu lộ cảm xúc, thường được gọi là "mặt nạ Parkinson".

Parkinson không chỉ là bệnh của người cao tuổi

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Tài - Phó Trưởng khoa Thần kinh, Trưởng đơn nguyên Rối loạn vận động, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết - Parkinson là bệnh thần kinh mạn tính thuộc nhóm bệnh thoái hóa não. Bệnh liên quan đến sự thoái hóa của các tế bào thần kinh tại vùng chất đen, nơi sản xuất dopamine - chất dẫn truyền thần kinh có vai trò quan trọng trong kiểm soát vận động.

Bác sĩ Tài chia sẻ về bệnh Parkinson. Ảnh: Minh Trí.

Khi lượng dopamine suy giảm, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như run, chậm vận động, cứng cơ, đi đứng không vững và mất ổn định tư thế. Ngoài ra, bệnh còn gây giảm trí nhớ, lo âu, trầm cảm, mất ngủ và thay đổi cảm xúc.

Một vấn đề đáng chú ý là căn bệnh này không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi. Theo bác sĩ Tài, khoảng 10-15% số bệnh nhân khởi phát trước 50 tuổi.

Ở người trẻ, bệnh có thể tạo ra cú sốc lớn vì chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận động mà còn tác động đến công việc, các mối quan hệ và vai trò của họ trong gia đình.

Bác sĩ Tài cho biết, hiện nay bệnh chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Vì vậy, mục tiêu điều trị là kiểm soát triệu chứng, duy trì khả năng vận động và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

6 năm điều trị bệnh, ông T. không chỉ trải qua hành trình sống chung với bệnh mà còn vượt qua những giới hạn của bản thân. Ông T. cùng bác sĩ Tài tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng Parkinson, chia sẻ kinh nghiệm và động viên những người có cùng hoàn cảnh.