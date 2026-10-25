Cú sốc cho Real Madrid ở El Clasico

Courtois không thể dự El Clasico.

Theo thông báo trên trang chủ, Real Madrid xác nhận Courtois bị loại khỏi danh sách thi đấu vào phút chót vì xuất hiện các triệu chứng cúm. Để bổ sung nhân sự, đội bóng triệu tập thủ môn trẻ người Ukraine, Illia Voloshyn lên đội một, thay thế vị trí của tuyển thủ Bỉ.

Việc Courtois vắng mặt là tổn thất đáng kể với Real Madrid. Thủ thành 34 tuổi bắt chính trong 12 trận đấu mà anh góp mặt ở mùa giải 2026/27, thi đấu tổng cộng 1.080 phút, thực hiện 45 pha cứu thua và giữ sạch lưới hai lần. Anh để thủng lưới 14 bàn trên mọi đấu trường.

Trong bối cảnh đó, Andriy Lunin được kỳ vọng trấn giữ khung thành Real Madrid ở trận đấu với Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng chưa chính thức công bố lựa chọn cuối cùng cho vị trí thủ môn. Voloshyn cũng có cơ hội được trao niềm tin, dù kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của cầu thủ 19 tuổi còn hạn chế.

Không chỉ Courtois, Real Madrid còn mất cả Vinicius Junior do án treo giò. Sự vắng mặt của ngôi sao người Brazil khiến HLV Jose Mourinho mất một phương án tấn công giàu đột biến trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua vô địch.

Trận El Clasico diễn ra tại Camp Nou thuộc vòng 10 La Liga vào lúc 3h00 ngày 26/10. Trước trận đấu, Real Madrid đứng thứ 3 với 21 điểm, kém Barcelona 6 điểm. Vì vậy, bất kỳ tổn thất nhân sự nào cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội giành điểm của đội khách.

Trong cuộc đối đầu được chờ đợi nhất vòng đấu, Real Madrid sẽ phải tìm lời giải cho bài toán khung thành mà không có Courtois, đồng thời xoay xở trên hàng công khi thiếu Vinicius. Đây rõ ràng là thử thách lớn đối với tham vọng thu hẹp khoảng cách với đại kình địch Barcelona.