Cú sốc bảng lương tháng 10: Vì sao Fed cân nhắc tăng lãi suất trở lại?

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Một thông điệp trái chiều vừa phát đi từ thị trường lao động Mỹ khiến giới đầu tư toàn cầu phải tính toán lại mọi kịch bản tiền tệ cho giai đoạn cuối năm.

Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS - Bureau of Labor Statistics) công bố, nền kinh tế nước này đã ghi nhận thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10/2026, vượt xa mức kỳ vọng 120.000 việc làm của các nhà kinh tế, hãng tin Reuters cho biết. Tỷ lệ thất nghiệp đồng thời giảm nhẹ xuống mức 4,1%, phản ánh sức bứt phá bất ngờ của lực lượng lao động.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng việc làm ấn tượng là một áp lực ngầm đang đe dọa sự ổn định giá cả. Nhật báo Bloomberg đưa tin, thu nhập bình quân theo giờ của người lao động tăng 0,4% so với tháng trước và đạt mức tăng 4,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này tiếp tục cao hơn chỉ số giá tiêu dùng, tạo ra áp lực gia tăng chi phí nhân công cốt lõi cho các doanh nghiệp.

Áp lực tiền lương tăng cao trong khi tốc độ cải thiện mức sống thực tế chậm lại đang vô tình đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thế gọng kìm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cùng các quan chức chính sách lo ngại rằng nếu không duy trì mặt bằng lãi suất đủ cao, vòng xoáy tiền lương và giá cả sẽ bám rễ sâu hơn vào nền kinh tế. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của Tập đoàn CME cho thấy xác suất Fed thực hiện một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong kỳ họp tháng 12/2026 đã vọt từ mức 15% lên gần 48% ngay sau khi báo cáo việc làm được công bố.

Tổ chức nghiên cứu kinh tế Capital Economics nhận định việc thị trường lao động giữ được sức nóng kéo dài đồng nghĩa với việc kịch bản hạ lãi suất nhanh chóng chính thức bị bác bỏ. Sự điều chỉnh kỳ vọng này ngay lập tức kích hoạt làn sóng dịch chuyển dòng vốn, đẩy chỉ số đồng USD (DXY - US Dollar Index) quay trở lại mức đỉnh của 3 tháng.

Đối với nền kinh tế mở như Việt Nam, tín hiệu siết chặt tiền tệ từ Washington nhanh chóng truyền dẫn qua kênh tỷ giá và chi phí vốn. Áp lực chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VND buộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải duy trì sự thận trọng tối đa trong điều hành tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại hối. Các doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn vốn vay bằng đồng Mỹ kim hoặc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào đang phải gánh chịu chi phí tài chính gia tăng đột biến.

Sự trỗi dậy của đồng USD và khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao kéo dài đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động kích hoạt các công cụ phòng hộ rủi ro tỷ giá. Việc chủ động đàm phán lại các điều khoản thanh toán quốc tế và đa dạng hóa nguồn vốn nội địa sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn biến động tiền tệ nhạy cảm này.