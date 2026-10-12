Cụ rùa 194 tuổi hé lộ manh mối về bí mật sống thọ

Jonathan, cá thể rùa khổng lồ Aldabra sống trên đảo Saint Helena, được xem là động vật sống trên cạn lâu năm nhất thế giới. Được đưa đến hòn đảo này vào năm 1882, Jonathan đã sống qua nhiều biến động lịch sử.

Các nhà khoa học vừa giải mã bộ gene của Jonathan nhằm tìm hiểu những đặc điểm có thể giúp nó sống lâu khác thường. Nghiên cứu phát hiện một số biến thể gene liên quan đến sửa chữa ADN, hoạt động của ty thể, điều hòa insulin và khả năng kiểm soát tế bào bất thường.

Hai cá thể rùa Jonathan (bên trái) và David (bên phải) sống trên đảo St Helena ở Nam Đại Tây Dương, ngày 3/3/2019. Ảnh được chụp bằng điện thoại di động. Joe Hollins/Ảnh cung cấp qua Reuters.

Nhóm nghiên cứu cũng phân tích các dấu ấn hóa học điều chỉnh hoạt động của gene. Kết quả cho thấy một số vùng ADN liên quan đến tuổi thọ có dấu hiệu ổn định hơn, dù Jonathan đã ở độ tuổi rất cao.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh chưa thể khẳng định những đặc điểm di truyền này chính là nguyên nhân giúp Jonathan sống lâu. Nghiên cứu mới chỉ tập trung vào một cá thể nên cần thêm dữ liệu để xác minh.

Ngoài yếu tố di truyền, môi trường sống và chế độ chăm sóc cũng có thể góp phần giúp Jonathan duy trì sức khỏe. Dù gần như mù do đục thủy tinh thể, cá thể rùa này vẫn có cảm giác thèm ăn tốt và được bác sĩ thú y chăm sóc thường xuyên.

Những phát hiện từ Jonathan có thể mở ra hướng nghiên cứu mới về cơ chế lão hóa ở động vật, đồng thời cung cấp manh mối để tìm hiểu vì sao một số loài có thể sống lâu hơn nhiều so với những loài khác.