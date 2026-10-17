Cú rơi tự do của 'bom tấn' từng có giá 60 triệu bảng

Richarlison nằm ngoài kế hoạch của Tottenham.

Hình ảnh Richarlison ăn mừng bàn thắng trong màu áo U21 Tottenham trước Cheltenham Town ở EFL Trophy, trước sự chứng kiến của chỉ vài trăm khán giả, phần nào phản ánh cú trượt dài của chân sút từng được kỳ vọng trở thành đầu tàu của Spurs.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Richarlison ghi bàn bằng cú sút uy lực, sau đó tiếp tục thực hiện thành công một quả phạt đền trong loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, đội U21 Tottenham vẫn thất bại với tỷ số 6-7 trên chấm 11 m sau khi hòa 2-2 trong thời gian chính thức.

Kẻ bị gạt khỏi kế hoạch

Ở tuổi 29, Richarlison mới có lần ra sân thứ hai trong mùa giải, sau trận gặp Brentford hồi cuối tháng 8. Anh không được đăng ký trong danh sách 25 cầu thủ Tottenham tham dự Premier League 2026/27, khiến cơ hội thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh gần như đóng lại.

Mọi chuyện bắt đầu từ mong muốn rời Tottenham của Richarlison trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng của Tottenham muốn trở lại khoác áo Everton nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót.

HLV Roberto De Zerbi khẳng định ông không phải người quyết định loại Richarlison khỏi danh sách đăng ký. Theo nhà cầm quân người Italy, tiền đạo Brazil đã bày tỏ ý định ra đi ngay từ đầu giai đoạn tiền mùa giải. De Zerbi chỉ muốn giữ lại những cầu thủ thực sự cam kết với Tottenham.

Sau đó, phương án chuyển sang Vasco da Gama để cứu vãn sự nghiệp của Richarlison cũng không thành hiện thực do hai bên không thống nhất được các điều khoản cá nhân.

Việc không có tên trong danh sách Premier League còn khiến Richarlison bỏ lỡ trận Tottenham gặp Liverpool tại Carabao Cup tháng trước, bởi giải đấu áp dụng điều kiện đăng ký cầu thủ theo danh sách tương ứng. EFL Trophy vì thế trở thành một trong số ít sân chơi để anh duy trì cảm giác thi đấu trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.

Richarlison thi đấu ở sân chơi cho đội U21.

Richarlison bị bỏ quên dù Tottenham khủng hoảng

Nghịch lý nằm ở chỗ Tottenham đang rất cần một tiền đạo có khả năng ghi bàn. Sau 6 vòng đầu Premier League, Spurs mới ghi được 3 bàn, trở thành đội có hàng công kém hiệu quả nhất giải và đứng thứ 2 từ dưới lên trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Richarlison từng là chân sút số một của Tottenham tại Premier League mùa trước, với 11 bàn sau 32 lần ra sân. Tính từ khi gia nhập đội bóng, anh đã ghi 27 bàn sau 103 trận tại giải đấu này.

Dĩ nhiên, những con số ấy chưa đủ để khẳng định Richarlison có thể giải quyết toàn bộ vấn đề của Tottenham. Phong độ thiếu ổn định và mong muốn ra đi của tiền đạo Brazil cũng là những yếu tố khiến ban lãnh đạo phải cân nhắc. Tuy nhiên, quyết định gạt bỏ một chân sút từng đóng góp đáng kể cho đội bóng càng trở nên khó hiểu khi hàng công hiện tại liên tục gây thất vọng.

Dominic Solanke cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi cập bến Tottenham từ Bournemouth với mức phí 55 triệu bảng. Bàn gỡ hòa muộn màng của anh trước MU là pha lập công đầu tiên của một tiền đạo Tottenham tại Premier League, kể từ khi Richarlison ghi bàn vào lưới Chelsea hồi tháng 5. Sau trận, huyền thoại Alan Shearer thậm chí công khai nghi ngờ năng lực của Solanke.

Tottenham đã chi khoảng 300 triệu bảng cho các tân binh trong mùa hè, nhưng hiệu quả trên mặt trận tấn công vẫn rất hạn chế. Khi nhóm cầu thủ mới chưa thể bắt nhịp, lẽ ra một cựu binh như Richarlison phải lên tiếng. Nhưng kịch bản này không xảy ra.

Từ một tuyển thủ Brazil từng sát cánh cùng Neymar và Vinicius Junior tại World Cup, Richarlison giờ phải thi đấu ở sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ. Cú rơi tự do ấy không chỉ cho thấy sự nghiệp của tiền đạo này đang chững lại, mà còn phơi bày bài toán nhân sự khó hiểu tại Tottenham.

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