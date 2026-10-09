Cú rơi thảm hại của Miley Cyrus

Miley Cyrus vừa trải qua một tuần đầy trái ngược trên thị trường âm nhạc Mỹ khi album mới Bass Persuades lập nên cột mốc đáng chú ý, nhưng không phải theo cách nữ ca sĩ mong đợi. Sau màn ra mắt ở vị trí số 1 Billboard 200, sản phẩm nhanh chóng rơi xuống hạng 157 chỉ trong tuần kế tiếp, giảm tới 156 bậc.

Theo thông tin từ NME, Bass Persuades mở màn với 61.000 đơn vị album tương đương, giúp Miley lần đầu đứng đầu Billboard 200 kể từ album Bangerz phát hành năm 2013. Tuy nhiên, thành tích này không được duy trì lâu. Cú trượt dài sau tuần đầu tiên đưa album vào lịch sử bảng xếp hạng với mức giảm thứ hạng chưa từng có đối với một sản phẩm ra mắt ở vị trí số 1.

Trước đó, hai trường hợp có mức sụt giảm đáng kể là This House Is Not For Sale của Bon Jovi và mixtape Days Before Rodeo của Travis Scott. Album của Bon Jovi từng trở lại ngôi đầu vào năm 2018 nhờ chiến dịch bán kèm vé hòa nhạc, trước khi rơi xuống hạng 169 trong tuần tiếp theo. Trong khi đó, Days Before Rodeo đạt vị trí số 1 một thập kỷ sau khi phát hành lần đầu, rồi biến mất khỏi Billboard 200 ngay tuần kế tiếp.

Bass Persuades được Atlantic Records phát hành ngày 18/9, tiếp nối album Something Beautiful ra mắt năm 2025. Trước thời điểm phát hành, Miley cũng thông báo sẽ sử dụng nghệ danh Miley thay cho tên đầy đủ Miley Cyrus. Cha cô, ca sĩ Billy Ray Cyrus, công khai ủng hộ quyết định này, cho biết ông vốn luôn gọi con gái bằng cái tên Miley.

Album mới khai thác nhiều khía cạnh trong mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và vị hôn phu Maxx Morando, đồng thời có sự góp mặt của Model/Actriz. Theo đánh giá của NME, sản phẩm mang màu sắc gọn gàng, trực diện và hướng nhiều hơn đến không gian sàn nhảy so với album trước, nhưng vẫn giữ được nét khác biệt trong âm nhạc của Miley.

Dù vậy, tạp chí này chỉ chấm album ba sao, nhận xét không phải ca khúc nào cũng đủ sức thuyết phục. Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Miley được cho là đã đạt đến giai đoạn không còn cần chứng minh bản thân với công chúng.

Trong khi album của Miley lao dốc, Billboard 200 tuần này chứng kiến những diễn biến đáng chú ý khác. Taylor Swift trở lại vị trí số 1 sau khi phát hành The Life Of A Showgirl: The Encore, còn Popstar giúp Tinashe lần đầu tiên có album lọt Top 10 bảng xếp hạng Mỹ khi ra mắt ở vị trí thứ sáu.

Ở diễn biến khác, Miley gần đây chia sẻ lời tri ân dành cho mẹ đỡ đầu Dolly Parton, sau thông tin nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê qua đời ở tuổi 80. Nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người về âm nhạc và sự chuyển hóa, Miley cho biết cô tin Dolly muốn mình biến những cảm xúc ấy thành một ca khúc, tiếp tục tiến về phía trước và trở nên mạnh mẽ hơn.