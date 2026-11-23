Nhiều dự án chung cư tại Hà Nội ghi nhận xu hướng điều chỉnh giá mạnh trong quý III/2026. Ảnh: Hoàng Anh.

Giá tiếp tục giảm mạnh

Sau giai đoạn tăng trưởng phi mã về giá trong hai năm vừa qua, từ đầu năm 2026, phân khúc chung cư tại các đô thị lớn đang bước vào nhịp điều chỉnh rõ nét.

Theo dữ liệu tháng 10/2026 của Batdongsan.com.vn, chỉ số mức độ quan tâm đối với căn hộ chung cư mở bán đã sụt giảm đồng loạt ở cả ba thị trường lớn nhất cả nước. Theo đó, giá chung cư tại Hà Nội đã giảm 9%, TP.HCM cũ giảm 11% và Đà Nẵng ghi nhận mức giảm mạnh nhất lên tới 15% so với quý II/2026.

Xét về mặt bằng giá rao bán phổ biến trong quý III/2026 so với quý II, chỉ số giá rao bán chung cư đã điều chỉnh giảm tại hầu hết các khu vực.

Tại Hà Nội, nếu như các loại hình bất động sản gắn liền với đất như nhà mặt phố và biệt thự ghi nhận mức độ quan tâm gia tăng mạnh mẽ (tăng lần lượt 9% và 18%), thì chung cư lại thể hiện rõ tâm lý nghe ngóng của dòng tiền.

Dữ liệu chi tiết về các dự án chung cư nổi bật tại Hà Nội trong tháng 10/2026 cho thấy, phần lớn các dự án đều ghi nhận điều chỉnh giảm giá rao bán so với quý II, đặc biệt là ở nhóm dự án quy mô lớn thuộc khu vực phía Tây và phía Đông. Mức giảm giá phổ biến từ 11-14%.

Chỉ trong vòng một quý, mức giá chung cư đã giảm nhiều nhất lên tới 14%, điều này cho thấy áp lực ra hàng từ các nhà đầu tư từ giai đoạn trước đó đang tác động trực tiếp lên mặt bằng giá chung cư Thủ đô sau chuỗi kỳ tăng trưởng nóng.

Nhịp tái cân bằng cần thiết của thị trường

Theo nhiều chuyên gia, diễn biến của thị trường chung cư thời gian vừa qua là một nhịp tái lập cân bằng tự nhiên và cần thiết của thị trường sau giai đoạn tăng nóng.

Theo bà Đặng Phương Hằng, Tổng giám đốc CBRE Việt Nam, trong hai năm vừa qua, giá bất động sản trên thị trường thứ cấp tăng rất mạnh, bình quân hơn 25% mỗi năm. Tuy nhiên, thị trường hiện đã chuyển sang một giai đoạn mới. Có thể xem thời điểm hiện tại là khởi đầu một chu kỳ phát triển mới của thị trường.

Đặc điểm của giai đoạn này là thị trường đang dần tìm lại trạng thái cân bằng giữa cung và cầu. Nguồn cung hiện đã dồi dào hơn, trong khi nhu cầu cũng ngày càng bộc lộ rõ nét và có sự phân hóa giữa các phân khúc.

Trước đây, nhiều người mua bất động sản với kỳ vọng chờ tăng giá. Nhưng hiện nay, nhu cầu và những tiêu chí lựa chọn sản phẩm của khách hàng đã thay đổi rõ rệt, hướng đến nhu cầu thực.

Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất tăng cao, chi phí lãi vay quá lớn, nhiều nhà đầu tư đã không chịu được áp lực lãi suất, buộc phải giảm giá, cắt lỗ để bán được hàng.

Trong khi đó, ở phía nguồn cầu, mặc dù giá chung cư đã giảm rõ rệt, nhưng sức mua vẫn chịu áp lực lớn bởi lãi suất vay cao. Điều này cho thấy, bài toán của thị trường không chỉ nằm ở giá bán, mà còn ở khả năng tiếp cận vốn và áp lực tài chính của người mua.

Bên cạnh đó, theo Batdongsan.com.vn, một lượng lớn căn hộ mới thuộc các đại đô thị vùng ven đi vào giai đoạn bàn giao đồng loạt đã làm gia tăng đáng kể nguồn cung chào bán và chào thuê trên thị trường thứ cấp. Sự gia tăng nguồn cung này buộc các chủ sở hữu phải điều chỉnh mặt bằng giá về mức hợp lý hơn để cạnh tranh thanh khoản.

Đứng trước những thách thức không nhỏ của các nhà đầu tư chung cư thời gian vừa qua, nhiều chuyên gia cho rằng, các nhà đầu tư cần sớm cơ cấu lại danh mục tài sản để đưa ra phương án xử lý phù hợp, tránh việc lãi suất quá cao, ăn mòn lợi nhuận. Đối với nhà đầu tư sở hữu căn hộ cho thuê, cần nhanh chóng rà soát lại cơ cấu giá thuê và chất lượng dịch vụ quản lý.

Trong bối cảnh thị trường cho thuê cạnh tranh, việc đưa ra mức giá thuê hợp lý và chính sách hỗ trợ người thuê dài hạn sẽ giúp đảm bảo tỷ lệ lấp đầy, tránh tình trạng trống phòng kéo dài làm sụt giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn.

Với nhu cầu ở thực, theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn đáng chú ý, giá rao bán điều chỉnh sau thời kỳ tăng trưởng, người mua thận trọng hơn, nhưng nhu cầu không biến mất.

Trong bối cảnh đó, mức giá rao bán chung cư thứ cấp đã điều chỉnh sâu hơn sơ cấp, tạo thêm cơ hội cho người mua tìm kiếm sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính.

Đối với người mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn, nhịp điều chỉnh giá từ 3% đến 14% tại các dự án chung cư trong quý III chính là cơ hội tốt để săn tìm các căn hộ có vị trí đẹp, pháp lý hoàn chỉnh và hạ tầng giao thông đồng bộ với mức giá hợp lý.