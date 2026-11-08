Cụ ông U80 ở TPHCM bán móc khóa mưu sinh, không muốn nhận tiền cho, biếu

Bán móc khóa mưu sinh

Giữa trưa, nghe có người hỏi tên mình, ông Bùi Văn Phước (79 tuổi, phường Hòa Bình, TPHCM) cố gắng nhổm dậy khỏi chiếc giường xếp. Sau trận ốm kéo dài nửa tháng, sức khỏe ông suy giảm đến mức đi lại khó khăn.

Dù vậy, ông vẫn không dừng công việc bán móc khóa từ sáng sớm đến khoảng 20h mỗi ngày. Khi có khách, ông cố gắng ngồi dậy, chậm rãi bước đến bên giá sắt treo những chiếc móc khóa bằng len xinh xắn rồi tư vấn cho khách.

Giá treo những chiếc móc khóa bằng len được ông Phước đặt trước cửa nhà

Ông Phước bắt đầu bán sản phẩm thủ công này từ năm 2025. Trước đây, ông mưu sinh, nuôi 5 người con bằng nghề thợ xây. Sau này, khi có tuổi, sức khỏe không còn đảm bảo, ông nghỉ làm nghề, sống nhờ sự hỗ trợ của các con.

Rồi 4 trong số 5 người con của ông lần lượt lập gia đình, có cuộc sống riêng. Sau khi vợ mất, ông sống cùng người con trai út chưa lập gia đình, mưu sinh bằng nghề xe ôm công nghệ.

Cuộc sống các con ông Phước nhiều vất vả, không hỗ trợ được nhiều cho bố. Vì vậy, ông Phước luôn mong muốn có việc làm vừa sức để tự trang trải cuộc sống, đỡ gánh nặng cho các con.

Ông kể: “Năm ngoái, thấy tôi vất vả và buồn phiền vì không có gì làm để tạo thu nhập, bạn gái của con trai út tôi tìm cách hỗ trợ. Cháu quen biết với nguồn sản xuất móc khóa bằng len nên nhập về cho tôi bán để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt.

Ông Phước bắt đầu bán móc khóa để trang trải cuộc sống, giảm gánh nặng cho con từ năm ngoái

Thu nhập từ việc này phụ thuộc vào thời tiết, lòng tốt của người qua đường. Những hôm mưa gió, ế khách, tôi không bán được chiếc nào.

Hôm nào có nhiều người ủng hộ, tính cả vốn lẫn lời, tôi thu về từ 200.000 - 300.000 đồng. Nếu không đau bệnh, tôi ngồi bán từ sáng đến đêm. Nhưng nửa tháng nay tôi bệnh, phải vào viện điều trị nên phải vào trong nhà nằm nghỉ, khi có khách gọi mới ra bán”.

Không muốn nhận tiền cho, biếu

Sản phẩm móc khóa ông Phước treo bán được móc thủ công từ len, tạo hình những con vật xinh xắn, đáng yêu như: thỏ, rùa, ong, gà con, mèo, gấu… Tùy kích thước, sản phẩm có giá từ 25.000 - 55.000 đồng/chiếc.

Gần đây, việc cụ ông gần 80 tuổi vẫn kiên trì ngồi bán từng chiếc móc khóa mưu sinh khiến người đi đường xúc động. Một số người đến mua ủng hộ, ghi lại cảnh ông ngồi buồn, đợi khách trong những ngày TPHCM mưa tầm tã.

Các sản phẩm móc khóa bằng len của ông Phước có tạo hình xinh xắn, bắt mắt

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, quầy hàng giản đơn của ông được nhiều người đến ủng hộ hơn, có người muốn hỗ trợ ông bằng cách tặng tiền mặt.

Tuy nhiên, ông đã từ chối, bày tỏ việc không muốn nhận tiền từ thiện. Ông giải thích: “Lần ấy, có cô gái đến chỗ tôi, đưa một số tiền mà không mua sản phẩm nào.

Tôi từ chối vì không biết vì sao lại được cho tiền. Tôi có quan niệm không nhận những gì mình không làm ra. Tôi bán hàng chứ không xin.

Nhưng sau đó, cô ấy giải thích chỉ muốn hỗ trợ và mong tôi đừng từ chối tấm lòng của mình. Sau cùng, tôi nhận vì không muốn phụ lòng tốt của cô. Nhưng đó là lần đầu tiên và là lần cuối tôi nhận tiền biếu, tặng của người lạ”.

Ông Phước cảm thấy bất ngờ khi được cộng đồng mạng chú ý. Những ngày qua, ông liên tục được nhiều nhà sáng tạo nội dung đến ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc xuất hiện nhiều trên mạng xã hội cũng khiến ông lo lắng.

Ông Phước không có ý định kêu gọi từ thiện hay nhận tiền cho, biếu của người khác mà chỉ mong người có lòng tốt đến mua ủng hộ các sản phẩm mình bày bán

“Tôi không muốn bị quay phim, đưa lên mạng liên tục như vậy. Bởi, nếu không cẩn thận, tôi dễ bị người khác hiểu lầm là cố tỏ ra đáng thương, than nghèo khổ để tranh thủ, lợi dụng lòng hảo tâm của người khác.

Cả đời tôi cố gắng giữ gìn sự trong sạch của bản thân. Tôi khó khăn nhưng chưa từng thiếu nợ ai và cũng chưa từng lừa gạt bất kỳ ai dù chỉ một đồng.

Tôi chỉ muốn bán hàng một cách bình thường chứ không có ý định kêu gọi từ thiện hay nhận tiền cho, biếu của người khác. Nếu có lòng, mọi người đến mua ủng hộ các sản phẩm là tôi trân trọng và hạnh phúc rồi”, ông bộc bạch.

Ảnh: Hà Nguyễn