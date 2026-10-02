Cụ ông sống trong căn nhà lụp xụp và bừa bộn, nhưng biết khối tài sản đang sở hữu ai cũng choáng váng

Ông Maeda Yoshihisa (78 tuổi) hiện sống một mình tại Yoyogi, Tokyo. Khu đất của ông rộng khoảng 60 tsubo, tương đương gần 200 m². Dựa trên giá đất tại khu vực xung quanh, ước tính khu đất này có giá khoảng 300 triệu yên, tức gần 50 tỷ đồng.

Ở tuổi 78, ông Maeda cao khoảng 1,7 m nhưng chỉ nặng khoảng 40 kg. Cuộc sống của ông cũng khá đặc biệt. Căn nhà nơi ông ở có nhiều đồ đạc, quần áo và vật dụng được chất đầy, trong khi cây cối xung quanh phát triển um tùm.

Ông Maeda Yoshihisa (78 tuổi) sống trong căn nhà cũ, bừa bộn nhưng ít ai biết rằng ông đang sở hữu khu đất trị giá gần 50 tỷ đồng. Ảnh: New-postseven

Ông Maeda từng xuất hiện trong chương trình truyền hình Nhật Bản và được biết đến với biệt danh “tiên nhân natto”, bởi thói quen ăn uống và lối sống khác thường.

Theo chia sẻ của ông, bữa ăn thường ngày khá đơn giản, chủ yếu gồm cơm, natto và giá đỗ. Căn nhà của ông thậm chí không có điều hòa hay quạt. Vào những ngày nóng, ông cho biết mình thường tắm rồi để cơ thể còn ướt trước khi đi ngủ nhằm làm mát. Ông cũng có cách riêng để tận dụng nước trong sinh hoạt hằng ngày.

Chiếc chăn trong nhà đã không được sử dụng khoảng 25 năm. Thay vào đó, ông ngủ trên một tấm đệm nhỏ giữa những đồ đạc chất trong nhà.

Dù đang sở hữu một khu đất được ước tính có giá trị khoảng 300 triệu yên, ông Maeda không cho thấy ý định bán nó. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, khi được hỏi liệu có từng nghĩ đến chuyện bán khu đất hay chưa, ông trả lời: “Không. Vì phiền phức.”

Câu trả lời ngắn gọn cho thấy ông không quá quan tâm đến việc biến khu đất thành một khoản tiền lớn. Với ông, việc tiếp tục sống tại nơi quen thuộc dường như đơn giản hơn so với những thủ tục và rắc rối có thể phát sinh nếu bán tài sản.