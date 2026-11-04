Cụ ông mang 1,1 cây vàng đi bán để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Trước đó, ông Q. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng có liên quan đến cơ quan Công an, thông báo tài khoản ngân hàng của ông có liên quan đến một đường dây lừa đảo. Đối tượng yêu cầu ông đến trụ sở Bộ Công an làm việc, đồng thời liên tục đe dọa sẽ bị khởi tố, bắt giữ nếu không chuyển tiền để phục vụ việc “xác minh, gỡ bỏ thông tin liên quan”.

Lo sợ trước những lời đe dọa, ông Q. tìm đến cửa hàng vàng để bán số vàng đang có, dự định lấy tiền chuyển cho các đối tượng theo yêu cầu.

Nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất thường, liên tục nghe điện thoại với tâm trạng lo lắng, bà T.T.H (SN 1976), chủ cửa hàng vàng tại thôn Tùng Lâm, đã chủ động liên hệ với Cảnh sát khu vực, Công an xã Nguyễn Lương Bằng để thông báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt, gặp gỡ, tuyên truyền và giải thích để ông Q. hiểu rõ đây là thủ đoạn giả danh cơ quan Công an nhằm đe dọa, thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Nhờ sự cảnh giác của chủ cửa hàng vàng cùng sự can thiệp kịp thời của lực lượng Công an, ông Q. đã dừng việc bán vàng, không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Sau sự việc, ông Q. đã gửi thư cảm ơn Công an xã Nguyễn Lương Bằng và bà H. vì đã giúp ông bảo vệ tài sản.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo về thủ đoạn giả danh lực lượng chức năng để đe dọa, gây sức ép tâm lý, buộc người dân chuyển tiền. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ điều tra, xác minh. Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu đáng ngờ, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng và chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.