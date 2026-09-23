Cụ ông đạp xe rời nhà nhiều ngày chưa về, chính quyền phát thông báo tìm kiếm

Ngày 23/9, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đã gửi văn bản đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đề nghị phối hợp tìm kiếm ông Nguyễn Tiến Dụ, trú thôn Nam Tiến.

Ông Nguyễn Tiến Dụ mất tích nhiều ngày

Theo gia đình, khoảng 9h ngày 18/9, ông Dụ rời khỏi nhà bằng chiếc xe đạp màu xanh rồi mất liên lạc. Ông cao khoảng 1,5m, khi đi mặc áo màu xanh, quần xanh lá cây, đội mũ lưỡi trai có gắn sao quân hiệu.

Những ngày qua, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, gia đình và người dân đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực lân cận, từ khu dân cư đến đồi núi, ven biển nhưng chưa có kết quả.

Hình ảnh ông Nguyễn Tiến Dụ đi xe đạp rồi mất tích

Khi nhận được thông tin ông Dụ có thể di chuyển về hướng khu vực Cẩm Quan (nay thuộc xã Cẩm Xuyên), lực lượng công an, an ninh cơ sở, kiểm lâm và người dân tiếp tục mở rộng tìm kiếm trong nhiều giờ nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích.

UBND xã Kỳ Xuân đang thông báo rộng rãi, đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến ông Dụ, liên hệ gia đình qua số điện thoại 0859.410.222 hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Xuân qua số 0329.280.036.