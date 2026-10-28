Chiều 28/10, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TP.HCM, lực lượng vừa giải cứu một cụ ông bị điện giật, rơi xuống mái tôn.

Trước đó, vào chiều 27/10, Trung tâm Chỉ huy 114 thuốc PC07 tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn có người bị nạn tại số 55/24 Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Thành, TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 (PC07) nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cụ ông bị điện giật, rơi xuống mái tôn.

Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là nam, 67 tuổi.

Trong quá trình sửa chữa hệ thống điện tại khu vực sân thượng, người này bị điện giật rồi rơi xuống mái tôn của nhà liền kề. Vị trí nạn nhân gặp nạn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc tiếp cận và di chuyển.

Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đánh giá hiện trường, xác định tình trạng nạn nhân và lựa chọn phương án cứu hộ phù hợp.

Sơ cứu cụ ông bị điện giật, rơi xuống mái tôn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân còn tỉnh táo nhưng có khả năng bị chấn thương do tai nạn.

Để hạn chế nguy cơ tổn thương trong quá trình di chuyển, các chiến sĩ sử dụng cán cứu thương kết hợp dây cứu hộ cố định nạn nhân chắc chắn, tổ chức đưa người bị nạn từ mái tôn xuống mặt đất an toàn.

Sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, lực lượng chức năng bàn giao nạn nhân cho Bệnh viện Đa khoa Gia Định (cơ sở 2) để kiểm tra tình trạng sức khỏe và tiếp tục cấp cứu.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn khi sửa chữa hệ thống điện, nhất là tại khu vực sân thượng, mái nhà và những vị trí có nguy cơ té ngã. Trước khi sửa chữa, cần ngắt nguồn điện, kiểm tra chắc chắn hệ thống đã được cô lập điện và sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ phù hợp. Khi xảy ra tai nạn điện giật, người dân tuyệt đối không tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân khi nguồn điện chưa được ngắt an toàn. Cần nhanh chóng báo lực lượng chức năng qua số điện thoại 114 và gọi cấp cứu y tế để được hỗ trợ kịp thời.