Cụ ông 98 tuổi được trao bằng tốt nghiệp, xúc động khép lại giấc mơ dang dở 80 năm

Mới đây, cụ ông Paul Little 98 tuổi, người Mỹ cuối cùng cũng nhận được tấm bằng tốt nghiệp trung học. Đây là sự ghi nhận đặc biệt dành cho ông, không chỉ bởi hành trình học tập còn bỏ ngỏ mà còn vì những đóng góp bền bỉ cho giáo dục địa phương.

Trước đây, cụ ông từng theo học Trường Trung học Dallas Center ở Grimes, ngoại ô thành phố Des Moines. Nếu không phải nghỉ học giữa chừng, ông có thể đã tốt nghiệp vào năm 1946.

Tuy nhiên, khi đang học lớp 11, Paul buộc phải rời ghế nhà trường để đi làm, kiếm sống và phụ giúp gia đình. Sau đó, ông gắn bó với nghề nông tại hạt Guthrie.

Dù không có cơ hội hoàn thành chương trình trung học, ông vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục. Cùng người vợ quá cố Eleanor, Paul nhiều năm hỗ trợ học bổng cho học sinh địa phương và đóng góp cho các hoạt động giáo dục cộng đồng.

Cụ ông 98 tuổi tốt nghiệp trung học. Ảnh: dcgschools.

Kasey Huebner, Giám đốc Trường liên cấp Panorama ở hạt Guthrie, cho biết trong khoảng 18 năm qua, Paul thường xuyên quyên góp tiền để giúp học sinh có thêm cơ hội nhận học bổng và tiếp tục con đường học tập.

Đáng chú ý khi tuổi cao, Paul chuyển đến sinh sống tại một viện dưỡng lão ở quê nhà. Dù vậy, ông vẫn luôn hướng về ngôi trường cũ. Ông đã quyên góp 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) cho Quỹ Giáo dục Dallas Center-Grimes nhằm hỗ trợ học sinh chuẩn bị tốt nghiệp.

Cảm kích trước những đóng góp của ông, ngày 17/9, đại diện Trung tâm Giáo dục Cộng đồng Dallas Center-Grimes bất ngờ đến viện dưỡng lão, trao tặng Paul tấm bằng tốt nghiệp trung học.

Scott Blum, Giám đốc trung tâm, cho biết khoản tiền Paul đóng góp được sử dụng để duy trì các suất học bổng thường niên dành cho học sinh cuối cấp.

Theo ông Blum, mối gắn bó giữa Paul và cộng đồng địa phương đã kéo dài gần 80 năm. Những đóng góp của ông tạo ra ảnh hưởng tích cực đến nhiều thế hệ học sinh. Việc trao bằng là cách nhà trường bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã dành nhiều tâm huyết cho giáo dục.

Đến nay, nguồn quỹ do Paul đóng góp đã giúp hơn 150 học sinh có cơ hội hoàn thành chương trình trung học.

Chia sẻ về việc làm thiện nguyện, cụ ông 98 tuổi cho biết ông chưa bao giờ ngần ngại giúp đỡ thế hệ trẻ. Với ông, việc hỗ trợ học sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

"Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Chúng ta cần hỗ trợ các em học sinh trong nhà trường", Paul chia sẻ với People.