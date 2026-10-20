Cụ ông 97 tuổi rơi vào 'cuộc chiến' với con trai vì nữ thư ký lâu năm

Theo SCMP, người đàn ông 97 tuổi ở Singapore này thành lập một công ty sản xuất hóa chất vào đầu những năm 1960 và vẫn giữ vai trò chủ tịch doanh nghiệp. Ông kết hôn năm 1950, có ba con trai với người vợ đầu tiên.

Năm 1971, ông bắt đầu mối quan hệ ngoài hôn nhân với nữ thư ký của mình. Hai người có một con chung. Người vợ biết về mối quan hệ này nhưng không ly hôn và qua đời năm 2014.

Hai năm sau khi vợ mất, nữ thư ký chuyển đến sống cùng ông và gia đình người con trai thứ hai. Đến giữa năm 2021, người phụ nữ thông báo với gia đình rằng bà và doanh nhân này dự định kết hôn vào ngày 11/6 cùng năm.

Thông tin trên khiến các thành viên trong gia đình phản đối. Người con trai thứ hai nộp đơn lên tòa án gia đình, yêu cầu xác định cha mình không còn đủ năng lực nhận thức để tự đưa ra những quyết định quan trọng.

Cụ ông 97 tuổi dự định kết hôn cùng người tình đã chung sống qua 5 thập kỷ nhưng bị con trai phản đối. Ảnh minh họa

Người con cho rằng cha bắt đầu suy giảm nhận thức sau một lần bị ngã tại nhà vào năm 2017. Anh nghi ngờ cha có thể mắc chứng sa sút trí tuệ và chịu ảnh hưởng từ người bạn đời lâu năm.

Trong quá trình xem xét, tòa án đánh giá các bằng chứng liên quan đến tình trạng nhận thức của cụ ông. Kết quả đánh giá y khoa cho thấy ông có một số dấu hiệu suy giảm nhận thức nhẹ, bao gồm khả năng ghi nhớ ngắn hạn, nhưng vẫn có thể hiểu thông tin, cân nhắc các lựa chọn và đưa ra quyết định về hôn nhân cũng như tài sản.

Thẩm phán Shobha Nair cho rằng không thể kết luận một người mất năng lực quyết định chỉ dựa vào tuổi tác, ngoại hình hoặc một số biểu hiện trong giao tiếp. Những dấu hiệu như nói chậm, cần nhắc lại thông tin hay đôi lúc nhầm lẫn có thể liên quan đến tuổi già và cần được đánh giá trong bối cảnh cụ thể.

Thẩm phán cũng lưu ý rằng người con trai không phản đối việc cha bổ nhiệm mình làm tổng giám đốc công ty vào năm 2019, dù sau đó anh cho rằng cha đã suy giảm năng lực nhận thức. Các bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa cụ ông và cháu trai cũng cho thấy ông nhận thức được những việc mình đang làm.

Tòa án không tìm thấy bằng chứng đủ sức thuyết phục để kết luận nữ thư ký đã thao túng hoặc lợi dụng cụ ông về tài chính. Thẩm phán đồng thời ghi nhận mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài khoảng năm thập kỷ.

Theo nhận định của bà, những người con từng chứng kiến nỗi đau của mẹ khi biết chồng có quan hệ ngoài hôn nhân có thể vẫn chịu ảnh hưởng từ những trải nghiệm đó. Vì vậy, họ khó chấp nhận quyết định tái hôn có thể làm thay đổi sự cân bằng giữa các thành viên trong gia đình.

Tòa án cuối cùng bác đơn của người con trai, xác định cụ ông vẫn đủ năng lực tự đưa ra quyết định. Thẩm phán nhấn mạnh vai trò của tòa là xác định liệu lựa chọn có xuất phát từ ý chí tự nguyện của người đó hay không, chứ không phải phán xét quyết định ấy có hợp lý hoặc được xã hội chấp nhận hay không.

Sau tranh chấp, cụ ông còn khởi kiện riêng người con trai thứ hai, yêu cầu hoàn trả 3,8 triệu đô la Singapore liên quan đến tài sản công ty, đồng thời khởi kiện người cháu trai về việc không chịu rời khỏi nhà. Theo các thông tin được công bố, những vụ kiện này vẫn đang được giải quyết. Người con trai thứ hai cũng đã kháng cáo phán quyết về năng lực nhận thức của cha mình.

(Nguồn: South China Morning Post, ngày 29/1/2026)