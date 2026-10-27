Cụ ông 96 tuổi một mình đi du lịch, dùng AI lên lịch trình. Ảnh cắt từ video

Cụ ông 96 tuổi họ Tan gây sốt trên mạng xã hội sau khi một mình đi du lịch bằng tàu hỏa đến Tây Tạng. Ngày 10/10, ông Tan khởi hành từ thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, để đến Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng.

Sau 43 giờ di chuyển bằng tàu hỏa, ông đặt chân đến điểm đến vào ngày 12/10, bắt đầu hành trình khám phá vùng đất mà mình mong muốn ghé thăm.

Trong chuyến đi, ông Tan tham quan cung điện Potala và chùa Jokhang, hai địa danh nổi tiếng của Tây Tạng. Ông cho biết bản thân không gặp triệu chứng say độ cao trong thời gian lưu lại đây.

Do đã 96 tuổi, ông Tan gặp khó khăn khi tìm công ty du lịch nhận phục vụ. Tuy nhiên, thay vì từ bỏ kế hoạch, ông quyết định tự thu xếp mọi thứ, từ đặt vé tàu, đặt phòng khách sạn đến tìm phương tiện đi lại tại điểm đến.

Trước khi khởi hành, ông Tan đã sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu độ cao và các điểm tham quan của Lhasa cũng như lên kế hoạch cho hành trình của mình.

Ông sử dụng điện thoại thông minh để đặt xe qua các ứng dụng gọi xe, tra cứu lộ trình.

Sau khi biết về hành trình của cụ ông, Cục Du lịch Lhasa đã liên hệ và hỗ trợ sắp xếp các chuyến tham quan Bảo tàng Tây Tạng cùng Norbulingka, quần thể cung điện và khu vườn lịch sử tại Lhasa. Cơ quan này cũng hỗ trợ đặt lịch và cử người đồng hành ông.

Ông Tan quê ở tỉnh Quảng Đông. Ông từng trúng tuyển vào Đại học Giao thông Thượng Hải, theo học ngành chế tạo phương tiện giao thông trong chương trình đào tạo kéo dài 5 năm.

Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại Nhà máy chế tạo phương tiện Puzhen ở Nam Kinh, cơ sở hiện thuộc Tập đoàn CRRC Nanjing Puzhen, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phương tiện đường sắt của Trung Quốc.

Sau khi nghỉ hưu, ông chuyển đến Vô Tích sống cùng vợ. Thay vì dành toàn bộ thời gian cho cuộc sống an nhàn, ông tiếp tục đi du lịch, khám phá nhiều vùng miền trên khắp đất nước, theo CGTN.

Trước chuyến đi Tây Tạng, ông Tan từng đến Tân Cương. Với ông, những hành trình đường dài không phải trải nghiệm xa lạ. Tuy nhiên, chuyến đi lần này vẫn khiến gia đình không khỏi lo lắng bởi tuổi tác của ông và những điều kiện đặc thù tại vùng cao nguyên.

Ông Tan cho biết mình thích sử dụng xe buýt, taxi địa phương, đi bộ qua các con phố và trò chuyện với người dân. Sự thân thiện của những người ông gặp trên đường khiến chuyến đi trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Trở về sau hành trình Tây Tạng, ông Tan đã nghĩ đến những điểm đến tiếp theo. Ông dự định ghé thăm Quảng Tây, trong đó có kênh đào Bình Lục và thành phố Hợp Phì.

Ông cũng gửi lời nhắn đến người trẻ, khuyên họ bớt thức khuya và dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống.