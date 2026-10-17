Cụ ông 94 tuổi đi viện dưỡng lão mỗi ngày: 'Đừng nghĩ thế là bất hiếu'

Sau 40 năm gắn bó với công tác giảng dạy tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (1960-2000), ông Tịnh tiếp tục lựa chọn cho mình một nhịp sống riêng khi tuổi đã cao. Ngày 25/9/2025, sau khi cả gia đình cùng bàn bạc, ông bắt đầu trải nghiệm mô hình dưỡng lão bán trú tại Phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi.

Từ đó, ông duy trì nếp sinh hoạt sáng đến viện, chiều trở về nhà, vừa có bạn bè chuyện trò, tham gia các hoạt động, vừa giữ trọn những giờ phút sum vầy bên con cháu.

“Bây giờ tôi đã cao tuổi, sức khỏe dần giảm sút. Các con đều là cán bộ nhà nước, không thể cứ ở nhà chăm sóc tôi được”, ông nói về quyết định của gia đình.

Trước khi thống nhất, các con ông đã đến viện dưỡng lão tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm. Sau đó, họ đưa bố đến tận nơi để ông tự mình cảm nhận. Quyết định cuối cùng được đưa ra trong sự đồng thuận của cả gia đình.

Mỗi sáng khoảng 7h, ôtô của viện đón ông đến cơ sở; đến 17h, ông lại trở về nhà. Theo ông, hình thức bán trú giúp cuộc sống không bị đảo lộn đột ngột mà có sự tiếp nối tự nhiên giữa gia đình và viện dưỡng lão. Ông vẫn được ở bên con cháu, trong khi các con có thể toàn tâm cho công việc.

Ông Tịnh cho rằng, việc người cao tuổi sống tại viện dưỡng lão không đồng nghĩa với việc con cái bất hiếu. Theo ông, quan niệm ấy chỉ tồn tại ở một bộ phận nhỏ và chưa nhìn nhận đầy đủ những hoàn cảnh gia đình khác nhau.

“Tuổi già được ở gần con cháu là hạnh phúc, nhưng còn phải xem hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình. Với những người con đang ở độ tuổi 40-50, còn công tác và cần dành thời gian cống hiến, mô hình viện dưỡng lão như thế này là phù hợp”, ông chia sẻ.

Cuộc sống gia đình và cuộc sống tại viện dưỡng lão đều có giá trị riêng. Ông Tịnh phân tích, gia đình là truyền thống quý báu của người Việt, nơi các thế hệ gắn bó, yêu thương và chăm sóc nhau. Trong khi đó, viện dưỡng lão là một hình thức sinh hoạt mới, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại.

“Đến viện dưỡng lão cũng là một nét nhân văn đáng quý. Tôi nghĩ nếu chỉ nhìn việc cha mẹ vào viện dưỡng lão như biểu hiện của sự bất hiếu thì hơi thiếu công bằng”, ông nói.

Niềm vui tuổi già từ những điều bình dị

Điều khiến ông Tịnh hài lòng nhất sau hơn một năm ở viện là tình cảm giữa người cao tuổi với đội ngũ nhân viên chăm sóc. Ông nhớ có hôm trời mưa nhỏ, khi xe đưa ông đến nơi, nhiều điều dưỡng viên đã đứng sẵn ngoài hiên, dùng áo mưa tạo thành mái che để ông bước vào mà không bị ướt.

“Thật là hay, thật là đẹp”, ông kể lại, giọng đầy xúc động.

Với ông, sự quan tâm không chỉ thể hiện qua việc chăm sóc sức khỏe mà còn ở những cử chỉ nhỏ khiến người cao tuổi cảm thấy được trân trọng. Tại viện, ông có những người bạn cùng trò chuyện về cuộc sống, thời cuộc, văn nghệ, thể dục thể thao.

Ông kể tên các cụ ông như cụ Chi, cụ Thạnh, cụ Tuấn, trong đó cụ Tuấn thường xuyên tâm sự với ông. Ông cũng quý mến những người bạn nữ như bà Thư với mái tóc bạc bồng bềnh và bà Được. Những cuộc gặp gỡ, chuyện trò ấy mang đến niềm vui, giúp ông thêm hứng thú và sống tích cực trong những ngày ở viện dưỡng lão.

Mỗi sáng, ông thức dậy từ 5h, tập thể dục theo nhạc rồi ăn sáng, chuẩn bị đến viện dưỡng lão. Ngày mới của ông bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện cùng các cụ, khi mọi người ríu rít kể lại chuyện hôm qua, nhắc về những kỷ niệm cũ. Đều đặn mỗi sáng, ông còn dành khoảng 50 phút tập dưỡng sinh, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giữ cho mình nhịp sống năng động.

Ở tuổi 94, ông tự nhận sức khỏe không còn như trước nhưng vẫn khá minh mẫn, mắt còn sáng, tai nghe rõ. Ngoài các hoạt động tại viện, ông vẫn đọc sách, viết lách và cùng các con xuất bản một tập thơ của gia đình.

Trong những bài thơ ấy có ký ức về người vợ đã mất, về các con và những năm tháng gia đình trải qua. Bài “U90 tự bạch”, sáng tác năm 2018, có câu: “Bà đã vội đi về với tổ, ông nay đầm ấm ở cùng con”. Một bài thơ khác kể về tuổi thơ của con gái đầu, những năm tháng sơ tán, đường đến trường và tình cảm gia đình giữa thời kỳ còn nhiều khó khăn.

Trước khi vào viện dưỡng lão, ông từng dành thời gian chăm sóc các cháu, chắt, dạy các cháu viết chữ, kể chuyện và truyền đạt những điều ông cho là tốt đẹp. Đến nay, ông vẫn coi gia đình là điểm tựa quan trọng nhất.

“Tôi chưa cảm thấy cô đơn bao giờ. Lúc nào xung quanh cũng có các con, các cháu, rồi bây giờ là chắt nữa”, ông nói.

Bí quyết sống vui ở tuổi 94

Khi được hỏi nếu lựa chọn lại, ông có tiếp tục đến viện dưỡng lão hay không?

Ông trả lời: Có!

Nơi đây mang đến những kỷ niệm mới, những người bạn đồng hành và một nếp sống phù hợp với tuổi già.

Ông cho rằng để sống khỏe, sống vui, trước hết cần giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên nghĩ đến những điều tốt đẹp. Bên cạnh đó là duy trì vận động thể chất, sinh hoạt điều độ và hạn chế các chất kích thích không cần thiết.

Với ông, tuổi già không có nghĩa là ngừng học hỏi hay chỉ chờ con cháu chăm sóc. Người cao tuổi vẫn có thể duy trì sở thích, tham gia các hoạt động phù hợp và trở thành nguồn động viên tinh thần cho gia đình.

“Tôi muốn mình vừa được dưỡng, được an dưỡng, vừa giữ tinh thần tốt để con cháu nhìn vào mà vui mừng, hãnh diện”, ông chia sẻ.

Ở tuổi 94, người thầy giáo năm nào vẫn giữ thói quen đọc sách, làm thơ, tập thể dục và theo dõi bóng đá. Cuộc sống bán trú giúp ông cân bằng giữa hai không gian: Ban ngày có bạn bè, nhân viên chăm sóc và những hoạt động chung; chiều tối trở về với mái ấm gia đình.

Với ông Tịnh, đó không phải lựa chọn giữa viện dưỡng lão và con cháu, mà là cách kết nối cả hai để tuổi già vẫn có niềm vui, còn con cái yên tâm với công việc.

Theo chị Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi, điểm khác biệt của cơ sở là mô hình “viện trong viện”, nằm trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Người cao tuổi được bác sĩ thăm khám định kỳ hằng tuần, theo dõi sức khỏe và xây dựng phương án chăm sóc phù hợp. Khi xảy ra tình huống cấp cứu, người bệnh được sơ cứu, nhanh chóng chuyển sang khoa cấp cứu của bệnh viện để xử trí.

Chi phí dịch vụ được thiết kế theo hạng phòng, thời gian lưu trú và mức độ chăm sóc. Gói bán trú có giá từ 13 triệu đồng mỗi tháng, gói nội trú từ 28 triệu đồng.

Mức phí cơ bản bao gồm chăm sóc y tế, dinh dưỡng cá nhân hóa và các tiện ích nghỉ dưỡng như tắm khoáng onsen, xông hơi, bể bơi bốn mùa. Chi phí có thể phát sinh nếu người cao tuổi cần điều trị y tế hoặc sử dụng dịch vụ riêng như massage, bấm huyệt. Thay vì áp dụng tỷ lệ nhân sự chăm sóc cố định, cơ sở phân bổ nhân lực theo tình trạng sức khỏe và mức độ tự chủ của từng người.