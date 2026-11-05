Cụ ông 93 tuổi vẫn nâng tạ 40kg: Bí quyết nào giúp ông duy trì sức mạnh đáng kinh ngạc?

Ở tuổi 93, khi nhiều người đã phải hạn chế vận động vì sức khỏe suy giảm, nhưng cụ ông John Jones, sống tại Trung tâm Cộng đồng Bushmead ở thành phố Luton, Anh, vẫn duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày. Đáng chú ý, ông có thể thực hiện bài tập nâng tạ nặng tới 40kg dưới sự hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu John Molyneux.

Dù đang phải sống chung với bệnh Parkinson cùng tình trạng viêm khớp gối nghiêm trọng, cụ ông vẫn không từ bỏ việc rèn luyện thể chất. Với ông, mỗi buổi tập không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là cách lấy lại sự tự tin và tinh thần lạc quan.

Parkinson là bệnh lý thần kinh tiến triển, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát vận động. Người mắc bệnh thường gặp các triệu chứng như run tay chân, cứng cơ, vận động chậm, mất thăng bằng và thay đổi tư thế. Những biểu hiện này có thể khiến các hoạt động thường ngày trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, vận động phù hợp và đều đặn có thể giúp người bệnh Parkinson cải thiện khả năng vận động, duy trì sức mạnh cơ bắp, tăng cường thăng bằng và giảm nguy cơ té ngã.

Trong một buổi tập gần đây, ông Jones khiến nhiều người bất ngờ khi hoàn thành bài deadlift (nâng tạ từ mặt đất lên) với mức tạ 40kg chỉ trong vài giây. Thành tích này càng đáng chú ý khi ông vẫn phải đối mặt với tình trạng run tay, cứng cơ và những cơn đau do viêm khớp gối.

Cụ ông 93 tuổi dù bị viêm khớp gối vẫn nâng tạ 40kg mỗi ngày. Ảnh: Positive.

Chia sẻ về hành trình tập luyện, ông Jones thừa nhận ban đầu bản thân không chắc mình có thể thực hiện những bài tập như vậy.

"Thành thật mà nói, ban đầu tôi không chắc bài tập này có phù hợp với mình hay không. Nhưng sự nhiệt tình của mọi người có sức lan tỏa rất lớn, còn huấn luyện viên luôn biết cách động viên và hướng dẫn nhẹ nhàng.

Tôi biết mình khó có thể trở thành lực sĩ nâng tạ của năm, nhưng các khớp xương đã bắt đầu có những phản hồi tích cực, dù tiến triển còn chậm. Với tôi, mỗi cải thiện nhỏ đều vô cùng đáng quý", ông chia sẻ.

Theo huấn luyện viên John Molyneux, điều quan trọng nhất khi hướng dẫn người mắc Parkinson tập luyện không chỉ nằm ở những bài tập thể chất mà còn là giúp họ xây dựng niềm tin vào chính mình.

"Tôi tin rằng những người mắc bệnh Parkinson đều có thể tập luyện để cải thiện sức khỏe. Điều cốt yếu là giúp họ tin tưởng vào bản thân", anh cho biết.

Điều đáng nói trên trang Instagram cá nhân, Molyneux thường xuyên chia sẻ những video ghi lại quá trình tập luyện của ông Jones cùng các thành viên cao tuổi khác. Trong các đoạn video, cụ ông từng bước chinh phục những mức tạ từ nhẹ đến nặng, với sự đồng hành và cổ vũ của mọi người.

Trong một bài đăng, vị huấn luyện viên cho biết, anh tổ chức buổi tập deadlift nhằm chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản khiến con người phải từ bỏ vận động.

Anh muốn các thành viên trong nhóm nhận ra rằng họ vẫn có thể làm được nhiều điều vượt ngoài mong đợi nếu có niềm tin và sự kiên trì. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, động viên lẫn nhau trong mỗi buổi tập đã giúp những người mắc Parkinson có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

Một phương pháp đặc biệt mà Molyneux thường áp dụng là cho các học viên xem lại những bức ảnh thời trẻ của chính mình. Theo anh, đây là cách giúp người cao tuổi nhớ về con người họ từng là, từ đó khơi dậy sự tự tin và quyết tâm vượt qua những giới hạn hiện tại.

"Vào những ngày tồi tệ, khi ai đó cảm thấy mất tinh thần, nản lòng hoặc cần thêm một cú hích, tất cả những gì họ cần làm là nhìn lại bức ảnh của mình. Hãy nhớ rằng họ từng là ai và bản thân có thể chinh phục được những điều gì", Molyneux chia sẻ.

Ở tuổi 93 và phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, ông John Jones vẫn không ngừng nỗ lực vận động, từng bước vượt qua những giới hạn của bản thân. Với sự hướng dẫn phù hợp, tinh thần lạc quan và sự đồng hành của mọi người, ông cho thấy tuổi tác hay bệnh tật không thể dập tắt ý chí sống khỏe và niềm tin vào những điều mình có thể làm được.