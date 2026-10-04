Cụ ông 92 tuổi mang theo 7 cây vàng đi lạc trong đêm ở Hải Phòng

Thông tin sơ bộ, khoảng 21h ngày 3/10, Công an phường Gia Viên phát hiện một cụ ông cao tuổi có biểu hiện bất thường nên tiếp cận hỏi thăm. Qua trao đổi, lực lượng chức năng xác định cụ ông bị lẫn, không nhớ địa chỉ nhà, không biết đường về và cũng không cung cấp được thông tin về nhân thân.

Đáng chú ý, cụ ông mang theo 7 cây vàng cùng 2 triệu đồng tiền mặt. Công an phường Gia Viên đã đưa cụ về trụ sở, đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân, tìm kiếm người thân.

Sau đó, cụ ông được xác định là ông H., sinh năm 1934, trú tại phường Gia Viên. Theo gia đình, do tuổi cao, trí nhớ giảm sút nên ông đi lạc. Số vàng và tiền mặt ông mang theo là tài sản của gia đình.

Công an phường Gia Viên đã bàn giao ông H. cùng toàn bộ số tài sản cho gia đình.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, gia đình ông H. đã gửi thư cảm ơn lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và Công an phường Gia Viên.

Việc kịp thời phát hiện, hỗ trợ cụ ông không chỉ giúp một người cao tuổi trở về an toàn mà còn hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc khi cụ đi lạc trong đêm và mang theo tài sản có giá trị lớn.