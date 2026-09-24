Sáng 24/9, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, trú tại địa phương) được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích.

Cụ ông 83 tuổi mất tích 6 ngày, được tìm thấy trong rừng cách nhà 40km. ẢNH: T.L

Khoảng 17h ngày 23/9, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông Dụ tại một khu rừng thuộc xã Cẩm Hưng, cách nhà khoảng 40km. Vị trí cụ ông được tìm thấy cách khu dân cư gần nhất hơn 100m.

Thời điểm được phát hiện, ông Dụ có biểu hiện suy kiệt do nhiều ngày thiếu thức ăn, nước uống. Tuy nhiên, cụ ông vẫn tỉnh táo và có thể trò chuyện với mọi người. Gia đình sau đó đưa ông đến bệnh viện kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Theo người thân, ông Dụ kể trong hai ngày đầu đi lạc, được một người dân đi đường cho bánh và nước uống. Những ngày sau, do mất phương hướng, ông không thể tìm đường về và phải ngồi lại trong rừng.

Người thân cho biết, ông Dụ có 10 người con nhưng sống một mình. Hằng ngày, các con cháu thay phiên nhau đến chăm sóc. Do tuổi cao và có dấu hiệu đãng trí, gia đình cho rằng ông có thể đã đạp xe đi rồi bị lạc.

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/9, ông Dụ rời nhà bằng một chiếc xe đạp màu xanh rồi mất liên lạc. Khi đi, ông mặc áo xanh, quần xanh lá cây và đội mũ lưỡi trai.

Sau khi nhận được trình báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực.