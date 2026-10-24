Cụ ông 81 tuổi miệt mài gìn giữ làn điệu chèo ở miền Tây Nam Bộ

Ông Hoàng Thanh Vân được tôn vinh là một trong hai thí sinh cao tuổi nhất tại Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực VI

Bền bỉ với đam mê

Tại Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực VI dành cho các tỉnh, thành phố phía Nam, diễn ra tại TP. Cần Thơ từ ngày 5 đến 6.10, ông Hoàng Thanh Vân là một trong hai thí sinh cao tuổi nhất được Ban tổ chức tôn vinh. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân ông mà còn là niềm tự hào của các thành viên CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá.

Liên hoan do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP. Cần Thơ tổ chức. Được lựa chọn đại diện tỉnh An Giang tham gia, CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá đã nỗ lực tập luyện, biểu diễn và giành giải Nhì tại Liên hoan, góp phần khẳng định sức sống của phong trào văn nghệ người cao tuổi ở địa phương.

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Với ông Hoàng Thanh Vân, những ngày tham gia Liên hoan là dịp giao lưu, học hỏi và chia sẻ niềm đam mê với những người cùng yêu thích dân ca, nghệ thuật truyền thống. Ở tuổi 81, ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động của CLB, cùng các thành viên tập luyện, dàn dựng tiết mục và tìm kiếm cơ hội biểu diễn phục vụ khán giả.

Kết quả ấy là thành quả của quá trình bền bỉ duy trì hoạt động CLB suốt 10 năm qua. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, các thành viên đã cùng nhau xây dựng phong trào, từng bước đưa CLB trở thành sân chơi văn hóa, văn nghệ dành cho người cao tuổi tại địa phương.

Bên cạnh tập luyện nâng cao chất lượng biểu diễn, CLB còn tích cực tham gia các chương trình giao lưu, phục vụ cộng đồng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.

Trong quá trình hoạt động, CLB đã 4 lần tham gia Hội thao Người cao tuổi cấp tỉnh, trong đó có 3 lần đạt giải A. Những kết quả này tiếp thêm động lực để các thành viên duy trì niềm đam mê, phát huy tinh thần đoàn kết và đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với công chúng.

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Lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống

Điều đáng quý ở ông Hoàng Thanh Vân và các thành viên CLB là tinh thần chủ động, nhiệt huyết trong duy trì hoạt động. Các thành viên cùng luyện tập, tự đóng góp kinh phí, dàn dựng chương trình và tìm kiếm cơ hội biểu diễn, giao lưu.

Dù điều kiện còn hạn chế, mọi người vẫn cố gắng duy trì sinh hoạt, tạo không gian gặp gỡ, chia sẻ niềm vui tuổi già qua lời ca, tiếng hát và những làn điệu chèo truyền thống.

Có nguồn gốc từ miền Bắc, nghệ thuật chèo được các thành viên CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá duy trì, biểu diễn tại địa phương thông qua những buổi sinh hoạt và chương trình phục vụ cộng đồng. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu không chỉ là dịp để các hội viên thỏa niềm đam mê mà còn góp phần giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống này đến công chúng ở miền Tây Nam Bộ.

CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá nhận giải Nhì tại Liên hoan

Ngày 23.10, ông Huỳnh Thanh Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, đã trao quyết định thành lập CLB Dân ca và Chèo phường Rạch Giá trực thuộc Hội Người cao tuổi phường. CLB hiện có 18 thành viên, do ông Hoàng Thanh Vân, sinh năm 1945 làm chủ nhiệm.

Việc thành lập CLB tạo cơ sở để tập hợp hội viên, duy trì nền nếp sinh hoạt, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao lưu, biểu diễn và phát triển phong trào văn nghệ người cao tuổi tại địa phương. Đây cũng là cơ hội để các thành viên phát huy sở trường, chia sẻ kinh nghiệm và thu hút thêm những người yêu thích dân ca, nghệ thuật chèo tham gia.

CLB Dân ca và Chèo Rạch Giá nhận quyết định thành lập, trực thuộc Hội Người cao tuổi phường Rạch Giá, chiều 23.10

Với ông Hoàng Thanh Vân, niềm vui không chỉ nằm ở giải thưởng hay sự ghi nhận tại các liên hoan, mà còn ở những lần được đứng trên sân khấu, cùng các thành viên cất lên lời ca và nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Mỗi buổi tập, mỗi chương trình biểu diễn đều giúp ông thêm gắn bó với CLB và có động lực tiếp tục theo đuổi đam mê.

Ở tuổi 81, ông vẫn là một trong những hạt nhân tích cực của phong trào văn nghệ người cao tuổi tại Rạch Giá. Sự bền bỉ của ông cùng các thành viên CLB đang góp phần duy trì sức sống của nghệ thuật chèo tại địa phương, làm phong phú đời sống tinh thần cộng đồng và lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống trên vùng đất Tây Nam Bộ.