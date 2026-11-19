Theo tờ Pattaya Mail, ông Somsak, 80 tuổi, thường được gọi với biệt danh “Elvis Thái Lan”, bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi tiết lộ ngoại hình mới sau ca phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước đó, ông gây chú ý bởi cách làm đẹp khác thường là dùng băng dính cố định và kéo căng da mặt mỗi tối trước khi ngủ, với mong muốn hạn chế da nhăn nheo, chảy xệ. Tuy nhiên, lần này, ông đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật căng da mặt để cải thiện ngoại hình và trông trẻ trung hơn.

Ông Somsak, 80 tuổi, người được biết đến với biệt danh "Elvis Thái Lan". Ảnh: Pattaya Mail.

Sau ca phẫu thuật, làn da trên gương mặt ông trở nên căng và săn chắc hơn, nhiều dấu hiệu tuổi tác cũng được cải thiện. Diện mạo mới của ông nhận được nhiều lời khen, thậm chí có người còn so sánh vẻ ngoài của ông với những ngôi sao nổi tiếng trong thập niên 1980 và 1990.

Ông Somsak chia sẻ rằng dù đã ở tuổi 80, ông vẫn dành nhiều sự quan tâm cho diện mạo cá nhân. Theo ông, việc giữ gìn vóc dáng có thể đạt được nhờ tập luyện thường xuyên, nhưng muốn cải thiện những dấu hiệu lão hóa trên khuôn mặt thì cần có sự hỗ trợ từ các phương pháp y tế.

Ở độ tuổi 80, việc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ là lựa chọn không hề đơn giản. Vì vậy, ông đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định lựa chọn bác sĩ thực hiện.

Sau khoảng hai tháng hồi phục, diện mạo mới khiến ông hài lòng vượt ngoài kỳ vọng. Những vết sẹo sau phẫu thuật gần như mờ hẳn, làn da cũng trở nên căng mịn và săn chắc hơn. Sự thay đổi rõ rệt khiến nhiều người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, thậm chí khó tin ông đã bước sang tuổi 80.

Ông Somsak chia sẻ rằng dù đã ở tuổi 80, ông vẫn dành nhiều sự quan tâm cho diện mạo cá nhân.

“Elvis Thái Lan” cũng muốn nhắn nhủ mọi người, nhất là những người đã lớn tuổi, hãy quan tâm đến bản thân và chủ động tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Ông cho biết từng nhận được không ít lời khuyên can, thậm chí có người thắc mắc vì sao đã ở tuổi này mà ông vẫn muốn phẫu thuật thẩm mỹ.

“Tôi không bận lòng chuyện ngày mai mình còn sống hay không. Điều tôi quan tâm là những gì khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Tôi luôn mong muốn mình trông thật bảnh bao. Ngay cả khi ngày mai có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ít nhất hôm nay tôi vẫn cảm thấy mình đẹp trai và không phải nuối tiếc điều gì”, ông chia sẻ.

Ông cũng nhắn nhủ những ai đang cân nhắc thực hiện phương pháp làm đẹp tương tự cần tìm đến các cơ sở y tế có giấy phép hoạt động. Theo ông, phẫu thuật căng da mặt thường phải sử dụng phương pháp gây mê toàn thân, do đó cần được thực hiện bởi bác sĩ giàu kinh nghiệm và có sự theo dõi sát sao của đội ngũ chuyên môn về gây mê, hồi sức.